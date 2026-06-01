Uhapšen Banjalučanin: Za nepunih 40 minuta opljačkao četiri objekta, policija ga uhvatila na djelu!

Banjalučanin M.J. je uhapšen juče zbog sumnje da je, za nepunih 40 minuta opljačkao četiri različita objekta u ovom gradu.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su juče slobode lice M.J. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo četiri krivična djela „Razbojništvo“", navode iz policije.

Kako su naveli, sve se odigralo u periodu od 10:20 do 10:55 časova, kada je policiji u kratkom roku stiglo nekoliko uzastopnih prijava radnika iz različitih objekata.

"Policijska uprava Banjaluka je juče u periodu od 10,20 do 10,55 časova zaprimila nekoliko prijava radnika ugostiteljskih objekata, pekare i sportske kladionice da im je nepoznati muškarac prijetio po život i tijelo, a potom otuđio novac i udaljio se u nepoznatom pravcu", navode iz policije.

Efikasnom reakcijom na terenu, policijski službenici su ubrzo identifikovali osumnjičenog. M.J. je lociran i uhapšen u jednom ugostiteljskom objektu, gdje je zatečen u trenutku izvršenja krivičnog djela, čime je prekinut njegov pljačkaški pohod.

"Postupajući po navedenoj prijavi policijski službenici su utvrdili da se radi o licu M.J. koje je zatečeno i lišeno slobode u ugostiteljskom objektu prilikom izvršenja krivičnog djela", navode iz PU Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, osumnjičeni Banjalučanin će danas, uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka na dalje postupanje.