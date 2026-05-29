Ukradeno 14 hiljada KM iz kuće, uhapšen Banjalučanin

Policija u Banjaluci, preduzimanjem operativnih mjera i radnji identifikovala je, i juče uhapsila Banjalučanina D.C, zbog osnova sumnje da je počinio tešku krađu.

On se sumnjiči da je početkom mjeseca aprila tekuće godine iz porodične kuće u Banjaluci ukrao oko 14.470 KM i više komada zlatnog nakita.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv D.C. će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.