Borci nezadovoljni zbog medijske harange sa lažnih profila

Sjednica je sazvana jer se, kako je rečeno, vodi otvorena haranga protiv Boračke organizacije putem lažnih profila i portala koji iznose gnusne laži o borcima i ministru.

Istovremeno, borci su nezadovoljni stagnacijom u vezi sa zapošljavanjem djece poginulih boraca . Iako je ranije dogovoreno da ove godine da bude zaposleno njih preko 500, do sada ih je zaposleno tek desetak.

Proces zapošljavanja djece poginulih boraca je krenuo u dobrom pravcu, sada kao da se ne miče sa mrtve tačke. Samo desetoro djece poginulih boraca je zaposleno , a dogovor je bio da njih 500 ove godine dođe do posla.

Prvo čovjek boračke organizacije je zbog toga ogorčen kaže da se neće ustručavati da ukoliko se ne nastavi proces zapošljavanja javno prozove one koji ništa po tom pitanju nisu uradili. Zapošljavanje ove kategorije nije i ne smije, ističe , biti igrarija.

"Nisu shvatili poruku, odnosno nalog Vlade da uđu u proceduru, da zapošljavaju svoje poslušnike, podobne , izborna je godine. Boračka organizacija osuđuje takvo ponašanje i daje punu podršku ministru, premijeru da se ovo završi", kaže Milovan Gagić, predsjednik Predsjedništva boračke organizacije Republike Srpske.

Ministar rada i boračko- invalidske zaštite lično je kaže nezadovoljan kako se ovaj proces odvija. Prije nekoliko mjeseci zaposleno je dvoje djece u ministarstvu na čijem je čelu, ali taj potez koji je trebalo da posluži kao primjer, priča, kao da je ostao usamljen. To ne bi trebalo da se doživljava kao neka naredba viših instanci.

"To je jedan moralni čin koji je trebalo da se završi 5, 6, 10 godina poslije rata , mi imamo jednu moralnu obavezu prema našim saborcima , prema našoj braći koja su poginula u odbrambeno-otadžbinskom ratu da njihovu djecu zaposlimo. Ako to tako shvatimo to ćemo završiti, ako ne shvatimo nećemo završiti zaista ćemo imati problem svi i moralni i svake druge prirode", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Borci su ogorčeni i zbog kako kažu medijske harange koja dolazi sa raznih lažnih profila na društvenim mrežama i portala gdje se, kako kažu baca ljaga na borce, iznose gnusne laži i radi na razjedinjavanju boračke organizacije. To se jasno poručuju borci nikada neće dogoditi.