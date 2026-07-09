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Iznenađenje: Portugalac sudi Lionelu Mesiju u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva

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ATV redakcija
09.07.2026 20:24

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Аргентински Лионел Меси (10) реагује на крају утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Египта у Атланти, у уторак, 7. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mike Stewart

Portugalski arbitar Žoao Pinjeiro sudiće meč između fudbalera Argentine i Švajcarske u četvrtfinalu Mondijala, saopštila je danas Svjetska fudbalska federacija (FIFA).

Kako je saopštila FIFA, Pinjeiro će predvoditi portugalsko-kanadsku kombinaciju arbitara u meču između Argentine i Švajcarske koji je na programu u nedjelju u tri časa ujutru po srpskom vremenu u Kanzas Sitiju. Uz aut linije biće Bruno Žesus i Lusijano Maja, a četvrti sudija će biti Kanađanin Dru Fišer.

Ova odluka, naravno je podigla mnogo prašine u svijetu fudbala. Jasno je da je to zbog rivaliteta između Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, ali u suđenju Pinjeira ne bi trebalo da bude tendencioznosti.

Kad je u pitanju utakmica Engleska - Norveška, koja se igra u subotu od 23 časa u Majamiju, pravdu će dijeliti Francuz Kleman Turpan. Pomagaće mu zemljaci Nikolas Danos i Benžamen Pažes. Španac Alehandro Ernandez biće četvrti arbitar, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Argentina

Lionel Mesi

Švajcarska

sudija

Svjetsko prvenstvo 2026

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