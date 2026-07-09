Iznenađenje: Portugalac sudi Lionelu Mesiju u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva

Autor:ATV redakcija
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Portugalski arbitar Žoao Pinjeiro sudiće meč između fudbalera Argentine i Švajcarske u četvrtfinalu Mondijala, saopštila je danas Svjetska fudbalska federacija (FIFA).
Kako je saopštila FIFA, Pinjeiro će predvoditi portugalsko-kanadsku kombinaciju arbitara u meču između Argentine i Švajcarske koji je na programu u nedjelju u tri časa ujutru po srpskom vremenu u Kanzas Sitiju. Uz aut linije biće Bruno Žesus i Lusijano Maja, a četvrti sudija će biti Kanađanin Dru Fišer.
Ova odluka, naravno je podigla mnogo prašine u svijetu fudbala. Jasno je da je to zbog rivaliteta između Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, ali u suđenju Pinjeira ne bi trebalo da bude tendencioznosti.
Kad je u pitanju utakmica Engleska - Norveška, koja se igra u subotu od 23 časa u Majamiju, pravdu će dijeliti Francuz Kleman Turpan. Pomagaće mu zemljaci Nikolas Danos i Benžamen Pažes. Španac Alehandro Ernandez biće četvrti arbitar, prenosi Tanjug.
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