Iznenađenje: Portugalac sudi Lionelu Mesiju u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva

Kako je saopštila FIFA, Pinjeiro će predvoditi portugalsko-kanadsku kombinaciju arbitara u meču između Argentine i Švajcarske koji je na programu u nedjelju u tri časa ujutru po srpskom vremenu u Kanzas Sitiju. Uz aut linije biće Bruno Žesus i Lusijano Maja, a četvrti sudija će biti Kanađanin Dru Fišer.

Ova odluka, naravno je podigla mnogo prašine u svijetu fudbala. Jasno je da je to zbog rivaliteta između Kristijana Ronalda i Lionela Mesija, ali u suđenju Pinjeira ne bi trebalo da bude tendencioznosti.

Kad je u pitanju utakmica Engleska - Norveška, koja se igra u subotu od 23 časa u Majamiju, pravdu će dijeliti Francuz Kleman Turpan. Pomagaće mu zemljaci Nikolas Danos i Benžamen Pažes. Španac Alehandro Ernandez biće četvrti arbitar, prenosi Tanjug.