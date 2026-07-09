U Kutima medvjed češći gost od ljudi

Autor:ATV redakcija
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U Kutima kod Foče, porodici Bodiroga, medvjed je napao i usmrtio konja. Sve se dogodilo prošlog mjeseca, a na teren je izašla gradska komisija. Nije ovo prvi put da medvjed napada stoku u ovom domaćinstvu, a domaćin kaže da mu medvjed samo još u kuću nije ušao.
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