U Kutima medvjed češći gost od ljudi

U Kutima kod Foče, porodici Bodiroga, medvjed je napao i usmrtio konja. Sve se dogodilo prošlog mjeseca, a na teren je izašla gradska komisija. Nije ovo prvi put da medvjed napada stoku u ovom domaćinstvu, a domaćin kaže da mu medvjed samo još u kuću nije ušao.