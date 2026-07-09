Eskalacija na Bliskom istoku: Iran napao američke baze, stigli odgovori

Sirene za uzbunu oglasile su se širom Bliskog istoka u četvrtak nakon što je Iran pokrenuo odmazdu protiv američkih objekata u regionu Persijskog zaliva. Nekoliko sati kasnije, eksplozije su odjekivale i u Iranu.

Iransko ratno vazduhoplovstvo poslalo je borbene avione kako bi "obezbijedilo nebo iznad pogrebne povorke" bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija u Mašhadu, objavila je režimska agencija Fars, prenosi "Jerusalem post".

Ali, nešto prije 21 čas nove eksplozije čule su se na više lokacija širom Irana, javila je agencija Mehr.

Prema njenim navodima, tri eksplozije čule su se u jugozapadnom regionu Konarak, prenosi "Skaj njuz" (Sky News).

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Agencija takođe navodi da je više eksplozija zabilježeno u južnoj provinciji Bušer, uključujući grad Čogadak, kao i u Bandar Abasu.

Iranski napadi iz odmazde uslijedili su nakon što su Sjedinjene Američke Države tokom noći između srijede i četvrtka izvele udare na oko 90 lokacija u Iranu.

Prethodna runda američkih napada završena je rano u četvrtak ujutru u Iranu. Američka vojska gađala je različite lokacije na jugu zemlje "kako bi dodatno umanjila sposobnost Irana da napada komercijalne brodove i nedužne civilne pomorce u Ormuskom moreuzu", saopštila je američka Centralna komanda (CENTKOM) u objavi na mreži Iks (X).

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Nekoliko eksplozija čulo se u južnim dijelovima Irana, uključujući Bušer, gdje se nalazi jedna od iranskih nuklearnih elektrana, kao i Konarak i Čogadak, javila je u četvrtak iranska agencija Mehr.

Iran je neposredno prije toga aktivirao sisteme protivvazdušne odbrane u tri različita regiona, pozivajući se na lokalne izvore, objavio je izraelski list "Maariv".

SAD navodno gađale nuklearnu elektranu u Bušeru i više od 90 lokacija širom Irana

Nuklearna elektrana izgrađena uz pomoć Rusije navodno je pogođena u američkim udarima na iransku provinciju Bušer u ranim jutarnjim časovima u četvrtak, prema navodima iranskih državnih medija.

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Prema riječima zamjenika guvernera provincije Bušer, američki projektil pogodio je područje oko objekta. Elektrana je prethodno pogođena nekoliko puta tokom aktuelnog sukoba, prije primirja postignutog 8. aprila.

Gađana civilna infrastruktura, obustavljen željeznički saobraćaj nakon udara na most

Željeznički saobraćaj za putničke vozove između Teherana i Mašhada privremeno je obustavljen nakon što je, prema navodima iranske državne televizije IRIB, američki napad pogodio željeznički most koji povezuje ova dva grada.

"Nakon kriminalnog američkog napada rano jutros na dio željezničke pruge Teheran–Mašhad, putnički željeznički saobraćaj je poremećen", objavio je IRIB na mreži Iks u četvrtak.

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Putnici koji su ostali zarobljeni zbog prekida saobraćaja navodno su počeli da uzvikuju: "Iranci ne prihvataju poniženje, čak ni po cijenu sopstvenih života."

Ekipe za popravku trenutno rade na saniranju štete i obnavljanju pruge, dok se organizuje prevoz putnika do Mašhada drumskim putem, naveo je IRIB.

Do prekida saobraćaja dolazi u trenutku kada se veliki broj vjernika i pristalica režima kreće ka Mašhadu kako bi se oprostili od bivšeg vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija prije njegove sahrane.

Revolucionarna garda tvrdi da SAD pokušavaju da zasjene Hamneijevu sahranu

Iranska revolucionarna garda (IRGC) navodno je u četvrtak optužila SAD da su namjerno napale željeznicu kako bi zasjenile sahranu Hamneija, prenijeli su iranski državni mediji.

Državno organizovane pogrebne ceremonije u Iranu, koje su počele prošle nedjelje, imaju dvostruku ulogu: vjerskog obilježavanja i demonstracije kontinuiteta Islamske Republike nakon smrti lidera koji je Iranom vladao gotovo četiri decenije.

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Višednevna povorka sa Hamneijevim tijelom uključivala je javne ceremonije u Komu, Nedžefu i Kerbeli, važnim šiitskim centrima u Iranu i Iraku, prije nego što je stigla do konačnog odredišta, Mašhada, grada u kojem se nalazi najsvetije šiitsko hodočasničko mjesto u Iranu.

Američki udari pogodili važnu iransku trgovačku rutu

Željeznički most Ak Takeh Kan u sjevernoj iranskoj provinciji Golestan takođe je navodno pogođen američkim udarima tokom noći, prema izvještaju agencije Fars, povezane sa IRGC-om.

Željeznička linija na kojoj se nalazi taj most predstavlja važnu trgovačku vezu koja povezuje Teheran sa strateškim partnerima Kinom i Rusijom. Fars navodi da pruga prolazi kroz Turkmenistan i Kazahstan, čineći je posebno značajnim kopnenim koridorom prema Kini.

Ova veza dobila je dodatni značaj tokom ovogodišnje blokade iranskih luka u Persijskom zalivu koju su uvele SAD. Takođe, Rusija ovu rutu koristi za transport robe ka Iranu od kraja 2025. godine.

Agencija je navela da se očekuje da će popravka mosta biti brzo završena.

(Telegraf)