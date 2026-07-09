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EU ruši „kineski zid“ oko Ajfona, stižu velike promjene

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ATV redakcija
09.07.2026 22:01

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ЕУ руши „кинески зид“ око Ајфона, стижу велике промјене
Foto: Pixabay

Američka tehnološka kompanija Epl (Apple) izgubila je sudski spor nakon što je Opšti sud Evropske unije odbacio ključne prigovore kompanije na primjenu evropskih pravila o ograničavanju moći velikih tehnoloških platformi.

Sud je potvrdio odluku regulatora da se Eplova prodavnica aplikacija i operativni sistem AjOS (iOS) podvedu pod režim Zakona o digitalnim tržištima (DMA), čime je Epl zvanično potvrđen kao takozvani „čuvar pristupa tržištu“ (gatekeeper) za te usluge, prenosi Blumberg (Bloomberg).

U praksi to znači da će Epl ubuduće morati da poštuje stroža pravila Evropske unije, koja treba da omoguće veću konkurenciju i lakši pristup konkurentskim servisima, dok će Eplov ekosistem morati da bude otvoreniji prema drugim proizvođačima i programerima.

Epl je osporavao primjenu evropskog zakona u nekoliko oblasti.

Kompanija se posebno protivila obavezama koje se odnose na omogućavanje kompatibilnosti konkurentskog hardvera sa Ajfon (iPhone) uređajima, uključivanju Eplove prodavnice aplikacija u režim DMA i odluci regulatora da ispita da li bi Eplov servis za razmjenu poruka trebalo da bude obuhvaćen pravilima.

Sud je odbacio Eplove argumente u vezi sa prodavnicom aplikacija i operativnim sistemom AjOS, dok je dio slučaja koji se odnosio na servis za razmjenu poruka ocijenio kao neprihvatljiv, budući da taj servis na kraju nije označen kao usluga koja podliježe punim pravilima DMA.

Epl sada može da uloži žalbu na presudu najvišoj sudskoj instituciji, Sudu pravde Evropske unije.

Američka kompanija već se suočava sa kaznom Evropske komisije od 500 miliona evra zbog navodnog kršenja pravila DMA u vezi sa pravilima Eplove prodavnice aplikacija.

(b92)

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Epl

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