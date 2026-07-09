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Bijela kuća se sprema za duži sukob sa Iranom

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 23:01

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Доналд Трамп, предсједник Америке
Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin/Tanjug

Bijela kuća se priprema za ono što bi mogla biti višednevna ili čak višesedmična razmjena vatre s Iranom oko Hormuškog moreuza.

Dužina i intenzitet nove kampanje u potpunosti zavise od narednih poteza Teherana, rekli su američki zvaničnici za Aksios.

Naizmjenični udari

Rat koji je počeo s ciljem da oslabi iranske raketne kapacitete i uništi ono što je ostalo od njegovog nuklearnog programa, prerastao je u otvoreni sukob oko najvažnije energetske tačke na svijetu.

Jedan američki zvaničnik rekao je da bi trenutna eskalacija mogla trajati dan ili dva, ned‌jelju ili mjesec, u zavisnosti od toga da li će Iran nastaviti napade na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu.

"Malo ćemo ih išamarati da shvate da se ne zaj****vamo", rekao je američki zvaničnik.

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Tagovi :

Donald Tramp

Bijela kuća

Iran

Hormuški moreuz

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