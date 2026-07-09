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Epidemija ebole u Kongu odnosi živote: Broj preminulih dostigao 600

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ATV redakcija
09.07.2026 21:36

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Здравствени радник стоји у Евангелистичком медицинском центру у Бунији, источном Конгу, у петак, 3. јула 2026. године, гдје је заказана клиничка испитивања еболе.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dirole Lotsima Dieudonne

Broj preminulih od ebole u aktuelnoj epidemiji u Demokratskoj Republici Kongo dostigao je 600, a sumnjivi slučajevi prijavljeni su u još jednoj provinciji.

Prema najnovijem izvještaju Vlade Konga, epidemija je proglašena 15. maja, a do sada je registrovano 1.759 zaraženih osoba u istočnim provincijama Ituri, Severni Kivu i Južni Kivu, preneo je Rojters.

Međutim, ukupan broj slučajeva trenutno ne uključuje dva nova slučaja iz Kisanganija, glavnog grada provincije Tšopo i jednog od najvećih gradova u zemlji.

Za jedan od tih slučajeva utvrđeno je da je povezan sa zdravstvenom zonom Njani u provinciji Ituri, gde su zabilježeni prvi slučajevi epidemije.

Prema navodima vlasti, drugi slučaj za sada nema jasnu geografsku povezanost sa ranije pogođenim područjima. Pozitivni rezultati testiranja iz Kisanganija još prolaze kroz potvrđujuće analize, nakon čega bi trebalo da budu uključeni u zvanične podatke o broju obolelih.

Zdravstveni timovi pojačali su nadzor, praćenje kontakata i druge mjere kontrole širenja bolesti u Kisanganiju.

Prema posljednjem izvještaju, u prethodna 24 sata zabilježen je 51 novi slučaj ebole i 20 novih smrtnih slučajeva.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je ove nedjelje da epidemija još nije stavljena pod kontrolu i da se virus i dalje širi, između ostalog zbog kretanja stanovništva koje povećava rizik od prenosa.

(rt balkan)

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ebola

Kongo

Ebola virus

SZO

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