Brojke ne prestaju da rastu: Porastao broj preminulih od ebole

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Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 506, javila je Novinska agencija Konga, pozivajući se na izvještaj kongoanske Vlade.

U izvještaju se navodi da je do sada registrovan ukupno 1.561 slučaj ebole, a oporavilo se 253 ljudi. Prema zvaničnim podacima, do sada je hospitalizovano 628 ljudi. Svijet Gori Kijev: Rusi izveli žestoke udare na prijestonicu Ukrajine Procijenjena stopa smrtnosti je 32,4 odsto, prenosi Srna. Svijet Broj poginulih u Venecueli premašio 3.300

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