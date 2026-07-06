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Brojke ne prestaju da rastu: Porastao broj preminulih od ebole

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 07:54

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Ебола Африка Конго
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 506, javila je Novinska agencija Konga, pozivajući se na izvještaj kongoanske Vlade.

U izvještaju se navodi da je do sada registrovan ukupno 1.561 slučaj ebole, a oporavilo se 253 ljudi.

Prema zvaničnim podacima, do sada je hospitalizovano 628 ljudi.

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Tagovi :

ebola

virus

Ebola virus

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