Brojke ne prestaju da rastu: Porastao broj preminulih od ebole

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 506, javila je Novinska agencija Konga, pozivajući se na izvještaj kongoanske Vlade.
U izvještaju se navodi da je do sada registrovan ukupno 1.561 slučaj ebole, a oporavilo se 253 ljudi.
Prema zvaničnim podacima, do sada je hospitalizovano 628 ljudi.
Svijet
Gori Kijev: Rusi izveli žestoke udare na prijestonicu Ukrajine
Procijenjena stopa smrtnosti je 32,4 odsto, prenosi Srna.
Svijet
Broj poginulih u Venecueli premašio 3.300
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
08
38
08
37
08
32
08
25
08
21
Trenutno na programu