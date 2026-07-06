Mlada padobranka (22) pronađena mrtva u polju

Dvadesetdvogodišnja djevojka poginula je nakon stravičnog „incidenta sa padobranom“ koji se dogodio na aerodromu Langar u Notingemširu.

Hitne službe su na mjesto nesreće pozvane u nedjelju, nešto poslije podneva, gdje je nesrećna djevojka pronađena u polju preko puta aerodroma.

Ljekari su po dolasku mogli samo konstatovati smrt na licu mjesta. Iz policije Notingemšira je potvrđeno da u ovom incidentu nema drugih povrijeđenih lica, te da je porodica nastradale djevojke obaviještena. Tim povodom angažovani su i specijalno obučeni policajci kako bi porodici pružili neophodnu podršku u ovim teškim trenucima.

Opsežna policijska istraga u polju kod piste

Centar detaljne istrage je upravo polje koje se nalazi preko puta aerodroma, gdje su istražioci proveli sate skupljajući dokaze. Na stazi pored Harbi Rouda primijećeno je nekoliko automobila za istragu mjesta zločina, uključujući i dva kombija.

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U akciju su bile uključene i ekipe Vatrogasno-spasilačke službe Notingemšira, koje su stigle na aerodrom kako bi pomogle policijskim službenicima u obezbjeđivanju terena i sprovođenju radnji. Desije o ovom slučaju biće hitno proslijeđen nadležnom mrtvozorniku.

Centar za skokove podignut na bivšoj vojnoj bazi

Detektiv inspektorka Rejčel Mejfild opisala je ovaj događaj kao nezapamćenu tragediju. „Ovo je bio tragičan incident i trenutno sarađujemo sa svim partnerima kako bismo u potpunosti razumjeli šta se zapravo dogodilo. Dok se naša istraga na licu mjesta nastavlja, naše misli su uz porodicu ove djevojke i sve ostale koji su pogođeni ovom nesrećom“, izjavila je Mejfild.

Inače, aerodrom Langar je bivša baza Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) koja je prvi put otvorena davne 1942. godine tokom Drugog svjetskog rata. Danas se u zgradama nekadašnjeg kontrolnog tornja nalazi poznati civilni centar za padobranstvo pod nazivom Skydive Langar.

Policija je uputila apel svim građanima koji imaju bilo kakve informacije o ovoj nesreći da se hitno jave i pomognu istrazi, prenosi Dejlimejl.