Srbin izvukao sjekač na obezbjeđenje u vozu za Štutgart

Autor:ATV redakcija
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Pokušaj švercovanja bez karte jednog državljanina Srbije u S-banu prije par večeri izmakao je kontroli i sve je moglo da završi tragično, da nije bilo prisebnosti obezbjeđenja Dojče bana.
Tokom rutinske kontrole karata u gradskoj željeznici u Štutgartu došlo je do težeg incidenta kada je Srbin, bez važeće karte, izvadio sjekač i zaprijetio dvojici radnika obezbjeđenja Njemačkih željeznica (DB) na stanici Cufenhauzen.
Prema navodima Savezne policije u Štutgartu, 35-godišnji muškarac je oko 17.05 časova ušao u voz na liniji S5 u pravcu Fojerbaha. Pošto nije mogao da pokaže kartu, tokom kontrole prvo je ušao u oštar verbalni sukob sa službom za kontrolu karata.
Situacija je potpuno eskalirala prilikom izlaska na stanici Cufenhauzen. Nakon što su zbog problematičnog putnika pozvani radnici DB obezbjeđenja, 35-godišnji državljanin Srbije iznenada je izvukao sjekač i njime pokušao da nasrne na dvojicu službenika.
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Na lice mjesta ubrzo su stigli i pripadnici pokrajinske i savezne policije. Snage reda su zatekle razularenog osumnjičenog, izvršile pretres i zaplijenile sječivo kojim je prijećeno radnicima.
Njemačka policija je odmah pokrenula istragu protiv tridesetpetogodišnjaka zbog prijetnje i pokušaja napada na službena lica. Na svu sreću, zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji čuvara, u ovom incidentu niko nije povrijeđen.
Osumnjičenom Srbinu sada prijete ozbiljne sankcije prema njemačkom krivičnom zakonu zbog napada u javnom prevozu, prenose Nezavisne.
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