Srbin izvukao sjekač na obezbjeđenje u vozu za Štutgart

Pokušaj švercovanja bez karte jednog državljanina Srbije u S-banu prije par večeri izmakao je kontroli i sve je moglo da završi tragično, da nije bilo prisebnosti obezbjeđenja Dojče bana.

Tokom rutinske kontrole karata u gradskoj željeznici u Štutgartu došlo je do težeg incidenta kada je Srbin, bez važeće karte, izvadio sjekač i zaprijetio dvojici radnika obezbjeđenja Njemačkih željeznica (DB) na stanici Cufenhauzen.

Prema navodima Savezne policije u Štutgartu, 35-godišnji muškarac je oko 17.05 časova ušao u voz na liniji S5 u pravcu Fojerbaha. Pošto nije mogao da pokaže kartu, tokom kontrole prvo je ušao u oštar verbalni sukob sa službom za kontrolu karata.

Potegao oštricu nakon izlaska iz voza

Situacija je potpuno eskalirala prilikom izlaska na stanici Cufenhauzen. Nakon što su zbog problematičnog putnika pozvani radnici DB obezbjeđenja, 35-godišnji državljanin Srbije iznenada je izvukao sjekač i njime pokušao da nasrne na dvojicu službenika.

Društvo Danas izgovorite ovu molitvu za zdravlje i mir u porodici

Na lice mjesta ubrzo su stigli i pripadnici pokrajinske i savezne policije. Snage reda su zatekle razularenog osumnjičenog, izvršile pretres i zaplijenile sječivo kojim je prijećeno radnicima.

Pokrenuta hitna istraga

Njemačka policija je odmah pokrenula istragu protiv tridesetpetogodišnjaka zbog prijetnje i pokušaja napada na službena lica. Na svu sreću, zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji čuvara, u ovom incidentu niko nije povrijeđen.

Osumnjičenom Srbinu sada prijete ozbiljne sankcije prema njemačkom krivičnom zakonu zbog napada u javnom prevozu, prenose Nezavisne.