Danas izgovorite ovu molitvu za zdravlje i mir u porodici

Vjernici Srpske pravoslavne crkve danas slave Svetu Agripinu, vladimirsku ikonu Majke Božje za koju se vjeruje da je postradala zbog vjere u Hrista, kao i da molitva njoj donosi ispunjenje želja i dobro zdravlje.

Sveta Agripina je hrišćanka rođena i odrasla u Rimu. Od ranog djetinjstva vježbala se da živi jevanđelskim životom. Mučena je i postradala za vrijeme vladavine cara Valerijana. Kada je izvedena na sud, ispovijedila je svoju vjeru u Isusa Hrista. Zbog toga je bijena štapovima dok joj kosti nisu polomljene.

Anđeosko iscjeljenje i bijeg Agarjana

U hrišćanskoj tradiciji pominje se da joj se javio anđeo Božji i da ju je iscijelio. Poslije je, pri novim mukama, preminula. Njene drugarice Vasa, Pauna i Agatonika prenijele su njene mošti na ostrvo Siciliju i tamo ih sahranile. Tu se potom sagradila crkva u ime Svete Agripine.

Takođe se pominje i da su se od njenih moštiju događala mnoga čudesa, te da su čak i silom njenih moštiju Agarjani otjerani od grada gdje te mošti počivaju.

Sveta mučenica Agripina je preminula 275. godine, a potom su je žene svrstale u svoju zaštitnicu. U 11. vijeku mošti Svete Agripine su prenesene u Carigrad. Smatra se da ova svetiteljka ispunjava najiskrenije želje i da čuva dobro zdravlje, prenosi Informer.

Izgovorite ove riječi za mir

Provedite današnji dan u miru i izgovorite ovu molitvu:

"Ovčica Tvoja Isuse, Agripina, zove silnim glasom: Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živjela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe. Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše."