Gori Kijev: Rusi izveli žestoke udare na prijestonicu Ukrajine

U masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolinu tokom noći poginulo je najmanje osam osoba, dok su 34 povrijeđene.

Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da se sprema novi veliki udar na glavni grad, piše "Kijev Independent".

Prema izvještajima zvaničnika, u samom Kijevu poginulo je najmanje sedam osoba, dok su 24 povrijeđene. U naseljima u Kijevskoj oblasti poginula je još jedna osoba, a deset ih je povrijeđeno, potvrdio je regionalni guverner Mikola Kalašnik.

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Načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko saopštio je da je u gradskoj četvrti Podilski djelimično uništena stambena zgrada između petog i devetog sprata.

Na istoj lokaciji pogođene su i druge višespratnice, dok su gađane i tri stambene zgrade u četvrti Darnicki. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko dodao je da je u četvrti Podilski uništena i jedna nestambena zgrada, kao i nekoliko garaža i jedno skladište, dok su oštećenja na nestambenim objektima zabilježena i u četvrtima Holosijivski i Darnicki.

‼️In this video, a woman is asking someone on the phone, "Are you guys alright?" It's something Ukrainians do on nights like this, no matter how far apart they are.



While she's still on the phone, she witnesses a direct russian strike in her own neighborhood.



The russians… pic.twitter.com/PqBo8KD07K — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) July 6, 2026

Guverner Kalašnik naveo je da su u široj okolini glavnog grada, u zajednicama Buča, Višgorod i Brovari, oštećene kuće, poslovni prostori i drugi objekti civilne infrastrukture.

Talasi napada i vazdušne uzbune

Prve eksplozije u Kijevu odjeknule su oko 1.40 po lokalnom vremenu, a novi talasi udara uslijedili su u 2.10 i 3.15. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je na desetine projektila koji su se kretali ka glavnom gradu, zbog čega su hiljade stanovnika potražile sklonište u stanicama metroa.

Stanovnici naselja Sofijivska Borščahivka, predgrađa zapadno od Kijeva, prijavili su i prekide u snabdijevanju električnom energijom.

Vazdušne uzbune tokom noći bile su na snazi u gotovo svim ukrajinskim regionima. Poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je, kao odgovor na lansiranje projektila, preventivno podiglo svoje borbene avione radi zaštite vazdušnog prostora.

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Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je uoči napada, u večernjem obraćanju, upozorio da se Rusija sprema za novi veliki udar na Ukrajinu. Pozvao je civile da poštuju upozorenja na vazdušnu opasnost, a saveznike da ubrzaju isporuke protivvazdušnih sistema Patriot.

"Obavještajni podaci ponovo ukazuju na to da Rusi pripremaju novi masovni udar. To je tipično za Putina: odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči samita NATO u Ankari", rekao je Zelenski.

Napad se dogodio samo dva dana prije planiranog sastanka Zelenskog sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom na marginama samita NATO u Turskoj, koji se održava 8. jula, u okviru obnovljenih napora za okončanje rata.

Nekoliko dana ranije, Tramp je održao gotovo devedesetominutni telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, tokom kojeg je, prema riječima savjetnika Kremlja Jurija Ušakova, ponudio pomoć u okončanju rata. Putin se u danima koji su prethodili razgovoru obavezao da će Moskva nastaviti kampanju masovnih napada na ukrajinske gradove.

Napadi na glavni grad posljednjih mjeseci su intenzivirani. U prethodnom velikom ruskom napadu na Kijev, izvedenom 2. jula, poginula je 31 osoba, dok su 102 povrijeđene.

‼️Only weak and morally bankrupt people target civilians, families, and children. It is disgusting and depraved to the core.



And it should be seen as a sign of russia’s loosing this war, because attacking women and children is the lowest and cowardliest step imaginable.… pic.twitter.com/9f2R0VTtBe — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) July 6, 2026

(Telegraf)