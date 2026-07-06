Uskoro nam dolazi kiša, meteorolozi objavili prognozu do četvrtka

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Danas se očekuje pretežno sunčano prije podne.

Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom BiH su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera.

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Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena.

U utorak nas očekuje umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.

Meteorolozi za srijedu prognoziraju umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena.

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Sunčano vrijeme uz malu oblačnost prognozira se za četvrtak. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura većinom između 12 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 34 stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.