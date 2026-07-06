Logo

Uskoro nam dolazi kiša, meteorolozi objavili prognozu do četvrtka

Autor:

Stevan Lulić
06.07.2026 08:42

Komentari:

0
киша коловози мокро саобраћај
Foto: Pexel/ Arun Thomas

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Danas se očekuje pretežno sunčano prije podne.

Uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom BiH su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera.

Петровић и Станивуковић

Republika Srpska

Petrović nakon odustajanja Stanivukovića: Blefer ostade blefer, SDS je ponižen

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 30, na jugu do 33 stepena.

U utorak nas očekuje umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena.

Meteorolozi za srijedu prognoziraju umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura većinom između 11 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 32, na jugu do 34 stepena.

Стојадин

Auto-moto

Opasna zvijer: Vratio se legendarni Stojadin

Sunčano vrijeme uz malu oblačnost prognozira se za četvrtak. Razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura većinom između 12 i 18, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 34 stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nevrijeme

Kiša

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)

Više iz rubrike

Саша Урошевић директор Хемофарма у БиХ

Društvo

"Nemoj me zaboraviti": Hemofarm pokrenuo važnu kampanju

3 h

0
Сутра славимо Ивањдан: Ево шта никако не смијете радити

Društvo

Sutra slavimo Ivanjdan: Evo šta nikako ne smijete raditi

3 h

1
Граница гужва

Društvo

AMS savjetuje vozačima: Pratite kamere

4 h

0
Данас изговорите ову молитву за здравље и мир у породици

Društvo

Danas izgovorite ovu molitvu za zdravlje i mir u porodici

5 h

0

  • Najnovije

11

44

Janik Siner brutalno zagrmio: Oštro odgovorio novinaru

11

43

Gasili grijanje i jeli iz posuda: Svi im se smijali, a sada su milioneri

11

39

Trivić: Nećemo podržati Vukanovića, kako mu može značiti podrška paščeta

11

39

Srbin stao u pogrešnu kolonu na granici sa Hrvatskom, odmah kažnjen

11

37

Tužilaštvu u Trebinju prijavljen osumnjičeni za ratne zločine u logoru Čelebići

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima