Evo gdje je jutros nezdrav vazduh u BiH

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Maglaju, pokazuju podaci objavljeni na stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenjima u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Maglaju iznosio je 124, zbog čega se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.

Vazduh je umjereno zagađen u Kakanju sa indeksom 81, kao i Zenici i Ilijašu 68, Sarajevu 60, Hadžićima 56, Visokom i Ivan sedlu 55, Vogošći 53, te Tuzli 51 u Federaciji BiH.

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U Republici Srpskoj umjereno zagađen vazduh jutros je u Brodu 78, Doboju 70 i Banjaluci 52.

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a vrijednosti iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje, prenosi Srna.