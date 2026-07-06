Logo

Evo gdje je jutros nezdrav vazduh u BiH

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 09:52

Komentari:

0
Сарајево смог магла
Foto: Anadoly Agency

Vazduh je jutros nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Maglaju, pokazuju podaci objavljeni na stranici "Zrak.ekoakcija".

Prema mjerenjima u 9.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Maglaju iznosio je 124, zbog čega se osjetljivim kategorijama stanovništva preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.

Vazduh je umjereno zagađen u Kakanju sa indeksom 81, kao i Zenici i Ilijašu 68, Sarajevu 60, Hadžićima 56, Visokom i Ivan sedlu 55, Vogošći 53, te Tuzli 51 u Federaciji BiH.

доктор-љекар-стетоскоп

BiH

Kolaps zdravstva u Livnu: U jednom danu 31 ljekar dao otkaz

U Republici Srpskoj umjereno zagađen vazduh jutros je u Brodu 78, Doboju 70 i Banjaluci 52.

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a vrijednosti iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nezdrav vazduh

Kvalitet vazduha

Maglaj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Колапс здравства у Ливну: У једном дану 31 љекар дао отказ

BiH

Kolaps zdravstva u Livnu: U jednom danu 31 ljekar dao otkaz

2 h

0
Ово су цифре које можете очекивати на пумпама у БиХ

BiH

Ovo su cifre koje možete očekivati na pumpama u BiH

3 h

0
Граница

BiH

Koliko polovne robe smijete unijeti u BiH bez carine? Kazne idu i do 10.000 KM

4 h

0
Заједничке институције БиХ

BiH

Mijenja se stav svjetskih i evropskih sila prema BiH

16 h

0

  • Najnovije

11

44

Janik Siner brutalno zagrmio: Oštro odgovorio novinaru

11

43

Gasili grijanje i jeli iz posuda: Svi im se smijali, a sada su milioneri

11

39

Trivić: Nećemo podržati Vukanovića, kako mu može značiti podrška paščeta

11

39

Srbin stao u pogrešnu kolonu na granici sa Hrvatskom, odmah kažnjen

11

37

Tužilaštvu u Trebinju prijavljen osumnjičeni za ratne zločine u logoru Čelebići

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima