Ovo su cifre koje možete očekivati na pumpama u BiH

Cijene sirove nafte na svjetskom tržištu zabilježile su značajan pad i spustile se na najniži nivo u posljednja četiri mjeseca.

Glavni razlog ovakvog kretanja jeste nesmetan prolazak tankera kroz ključne pomorske pravce, uprkos i dalje prisutnoj političkoj neizvjesnosti.

Referentna sirova nafta Brent pala je na oko 71,70 dolara po barelu. Analitičari navode da je pritisak na tržište oslabljen nakon što su podaci pokazali da je približno 160 trgovačkih brodova bez problema prošlo kroz strateški važan Hormuški moreuz u periodu od ponedjeljka do subote.

Pojačan pomorski saobraćaj umanjio je strah od mogućih prekida u snabdijevanju naftom, iako pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana još nisu donijeli konačno rješenje. Investitori i dalje pažljivo prate politička dešavanja, ali trenutna stabilnost u ovom važnom pomorskom koridoru donijela je kratkoročno smirenje na svjetskom tržištu energenata.

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Istovremeno, u Bosni i Hercegovini se u narednim sedmicama očekuje dodatno pojeftinjenje goriva od pet do deset feninga po litru. Razlog je nastavak pada cijene sirove nafte Brent, koja se kreće oko 72 dolara po barelu. Iako su cijene na domaćim benzinskim pumpama već počele padati tokom juna, ekonomski stručnjaci smatraju da distributeri još uvijek nisu u potpunosti uskladili svoje cjenovnike sa kretanjima na svjetskom tržištu, zbog čega postoji prostor za dodatno sniženje.

Trenutno se dizel na većini benzinskih pumpi u BiH prodaje po cijeni od 2,70 do 2,90 KM po litru, dok se benzin Super 95 uglavnom kreće između 2,75 i 2,80 KM.

Prema procjenama ekonomskih analitičara, ukoliko se zadrži stabilna situacija u Hormuškom moreuzu i ne dođe do novih poremećaja na tržištu, realna cijena litre goriva u Bosni i Hercegovini mogla bi iznositi između 2,30 i 2,40 KM.

To bi značilo povratak na nivoe cijena koji su važili prije naglog rasta izazvanog krizom na Bliskom istoku, kada je cijena barela u jednom trenutku dostigla 126 dolara, a gorivo u BiH koštalo i do četiri marke po litru, prenosi Avaz.