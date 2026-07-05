Vozite tuđi auto sa EU tablicama u BiH? Ovo pravilo morate znati

Vozači iz dijaspore često su u dilemi da li osoba koja nije vlasnik smije prevesti automobil iz Njemačke ili Austrije preko granice BiH i šta kaže zakon.

Prema važećim propisima Bosne i Hercegovine, ne postoji opšta zabrana da vozilom upravlja osoba koja nije njegov vlasnik, niti je vlasništvo uslov za prelazak državne granice. Ono što je zakonski obavezno jeste da vozilo ima važeću registraciju, odgovarajuće tablice i osiguranje koje vrijedi na području BiH, a vozač mora kod sebe imati saobraćajnu dozvolu. Za većinu zemalja EU danas nije potrebna zelena karta zbog međusobnog priznavanja osiguranja putem registarskih oznaka.

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Posebnu pažnju treba da obrate državljani BiH sa prebivalištem u matičnoj zemlji koji upravljaju vozilom registrovanim u inostranstvu. U njihovom slučaju primjenjuju se strogi carinski propisi o privremenom uvozu, pa carinski organi imaju pravo da provjeravaju da li postoji zakonski osnov za korišćenje takvog vozila bez carinjenja.

Iako bh. propisi ne zahtijevaju obavezno posjedovanje punomoći za svako putovanje, u praksi je, kada vlasnik nije u vozilu, veoma korisno imati pisanu punomoć. Ona značajno olakšava dokazivanje legalnosti korišćenja automobila tokom policijskih i carinskih kontrola, ili u slučaju saobraćajne nezgode. Takođe, vozači bi prije puta trebalo da provjere ugovore sa lizing kućama ili rent-a-car kompanijama, koje često imaju posebna interna ograničenja o tome ko smije da upravlja vozilom u inostranstvu, prenosi GPMaljevac.