Neobična akcija u Prijedoru: Vatrogasci spasili dječaka iz taburea

Autor:ATV redakcija
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Nesvakidašnja spasilačka akcija odigrala se u subotu, 4. jula, kada su prijedorski vatrogasci dobili poziv da pomognu dječaku zaglavljenom u tabureu.
Brzom i pažljivom reakcijom, vatrogasci su uspjeli bezbjedno i bez povreda da izvuku mališana iz neprijatne pozicije.
Kako su naveli na svom Fejsbuk profilu, cijeli događaj je brzo prerastao u lijepo druženje. Nakon što su ga uspješno oslobodili, pripadnici vatrogasne jedinice su dječaku pokazali svoj kamion i prateću opremu, što je maloga heroja potpuno oduševilo.
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