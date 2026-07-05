Neobična akcija u Prijedoru: Vatrogasci spasili dječaka iz taburea

Foto: Vatrogasci Prijedor

Nesvakidašnja spasilačka akcija odigrala se u subotu, 4. jula, kada su prijedorski vatrogasci dobili poziv da pomognu dječaku zaglavljenom u tabureu.

Brzom i pažljivom reakcijom, vatrogasci su uspjeli bezbjedno i bez povreda da izvuku mališana iz neprijatne pozicije. Kako su naveli na svom Fejsbuk profilu, cijeli događaj je brzo prerastao u lijepo druženje. Nakon što su ga uspješno oslobodili, pripadnici vatrogasne jedinice su dječaku pokazali svoj kamion i prateću opremu, što je maloga heroja potpuno oduševilo.

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