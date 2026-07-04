Srećan kraj potrage: Pronađen Miralem Obić iz Gradiške

Foto: PU Gradiška

Pronađen je Miralem Obić iz Gradiške, čiji je nestanak juče prijavljen policiji, saopšteno je iz PU Gradiška.

Mladića su juče pronašli policijski službenici Policijske uprave Gradiška, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Doboj. Društvo Nestao mladić iz Gradiške, policija moli za pomoć u pronalasku! "Lice je pronađeno na području grada Doboja, živo i zdravo", navodi se iz policije.

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