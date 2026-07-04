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Srećan kraj potrage: Pronađen Miralem Obić iz Gradiške

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 10:13

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Срећан крај потраге: Пронађен Миралем Обић из Градишке
Foto: PU Gradiška

Pronađen je Miralem Obić iz Gradiške, čiji je nestanak juče prijavljen policiji, saopšteno je iz PU Gradiška.

Mladića su juče pronašli policijski službenici Policijske uprave Gradiška, u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Doboj.

Миралем Обић 1

Društvo

Nestao mladić iz Gradiške, policija moli za pomoć u pronalasku!

"Lice je pronađeno na području grada Doboja, živo i zdravo", navodi se iz policije.

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Miralem Obić

PU Gradiška

Gradiška

Nestanak

potraga

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