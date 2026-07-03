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Jezera u FBiH još nisu ukinula zabranu burkinija

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 21:57

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Језера у ФБиХ још нису укинула забрану буркинија

Pitanje kupanja u burkiniju na kompleksu Panonskih jezera ponovo je dospjelo u fokus javnosti nakon što je Gradsko vijeće Tuzla usvojilo zaključak kojim zadužuje menadžment JP "Panonika" d.o.o. Tuzla da u roku od osam dana izmijeni Kućni red.

Prema usvojenom zaključku, potrebno je izmijeniti odredbe koje se odnose na odijevanje, kako bi bilo omogućeno kupanje i u kupaćoj odjeći koja pokriva cijelo tijelo, osim lica, šaka i stopala, što uključuje i burkini.

Ova tema nije nova. Još prošle godine pokrenuta je inicijativa kojom je zatražila razmatranje prava žena da se kupaju u burkiniju na Panonskim jezerima.

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Nakon toga, Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća zauzela je stav da su odredbe važećeg Kućnog reda, koje regulišu dozvoljenu odjeću za kupanje, diskriminatorne u smislu Zakona o zabrani diskriminacije.

Komisija je tada preporučila da se pravila izmijene prije početka ljetne sezone 2026. godine i da se burkini uvrsti među dozvoljenu kupaću opremu. Međutim, kako zaključci komisije nisu bili obavezujući, Kućni red nije izmijenjen.

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla ovo pitanje ponovo je otvoreno, ali sada kroz zaključak koji direktno obavezuje menadžment JP "Panonika" da uskladi Kućni red s ranijim preporukama Komisije.

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Važeći Kućni red Panonskih jezera zabranjuje kupanje u odjeći, što je u praksi obuhvatalo i burkini. Ukoliko menadžment postupi po zaključku Gradskog vijeća, ova pravila mogla bi uskoro biti izmijenjena, čime bi kupanje u burkiniju bilo dozvoljeno na Panonskim jezerima.

Zaključak je usvojen tokom razmatranja izvještaja o radu i poslovanju javnih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla, među kojima je i JP "Panonika" d.o.o. Tuzla.

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Tagovi :

Burkini

Panonska jezera

Tuzla

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