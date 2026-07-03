Sve veći broj pacijenata se javlja u bolnicu zbog ujeda krpelja: Alarmatno u bh. gradu

Dr medicine Amira Balićevac-Sijerčić ističe da je u ovom periodu godine najčešće riječ o krpeljima.

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"U posljednjih mjesec dana primjetan veliki broj pacijenata koji su bili u kontaktu sa krpeljima. Stoga je važno znati kako postupati u tim situacijama, kako pravilno ukloniti krpelja i tretirati mjesto kontakta. Osobe koje uoče krpelja u svojoj koži trebaju ga odstraniti na pravilan način, a najbolje bi bilo sa pincetom.

Ukoliko nisu u mogućnosti to uraditi u kućnim uslovima, bilo bi dobro da se jave u najbližu zdravstvenu ustanovu, kako bi se uklonio i takođe potrebno je odraditi adekvatnu higijenu kože odnosno mjesta kontakta sa krpeljom - pojasnila je Balićevac-Sijerčić.

Dodala je da, ukoliko pacijenti u kućnim uslovima uspiju ukloniti krpelja, trebaju narednih dana pratiti da li će se na tom mjestu pojaviti crvenilo. Ukoliko se to desi, potrebno je da se jave porodičnom ljekaru.

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Ona je napomenula da je važno pratiti upute ljekara, jer ove životinje mogu biti prenosioci ozbiljnih oboljenja kao što je Lajmska bolest.

"Krpelji su, nažalost, prenosnici bolesti borelioze odnosno Lajmske bolesti koja se može javiti kod pacijenata koji su u kontaktu sa krpeljom. Ne znači nužno da će se to desiti ali prošle godine mi smo bili učesnici projekta u okviru kojeg smo imali istraživanje da li su krpelji bili zaraženi, piše RadioSarajevo.

Moram reći da je značajan broj bio zaražen odnosno bili su prenosnici bolesti. Zbog toga je dobro pratiti simptome, crvenilo, može se javiti i temperatura i na to se treba obratiti pažnja. Imali smo takvih pacijenata ali uspješno je liječenje ako se na vrijeme otkrije. Ipak, ukoliko se desi suprotno i zapusti se, bolest se može sistemski širiti i bolest se najprije vidi na koži ali se može sistemski odraziti na razne organe - upozorila je Amira Balićevac-Sijerčić.

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Dodala je da se dosta pacijenata javlja i zbog ujeda pčela, osa, stršljena i sličnih insekata koji uzrokuju određene akutne alergijske reakcije, ali da se uspješno odgovara u svim tim situacijama.