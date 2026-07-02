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Legendarni "Ćiro" ponovo u Derventi

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 23:00

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На локацији некадашње зграде Прве дирекције жељезница у БиХ основане 1898. године у Дервенти, постављена је легендарна локомотива "Ћиро"
Foto: RTRS

Na lokaciji nekadašnje zgrade Prve direkcije željeznica u BiH osnovane 1898. godine u Derventi, postavljena je legendarna lokomotiva "Ćiro".

Cilj je da se trajno sačuva sjećanje na voz koji je prije skoro vijek i po, svakodnevno prolazio kroz Derventu.

Legendarni "Ćiro", koji je posljednji put kroz Derventu prošao 1968. godine, vratila se u grad. Ne vozi, ali čuva uspomenu na jedno od najznačajnijih poglavlja u istoriji grada. Rođaci Nikola i Predo Mitrović pamte vremena kada je "Ćiro" bio glavno prevozno sredstvo.

Postavljanjem replike, Derventa je dobila novi simbol kulturno-istorijskog nasljeđa.

I dok stariji pamte zvuk lokomotive i dim iz njenog dimnjaka, mlađi će kroz repliku imati priliku da nauče dio istorije kada je željeznica davala poseban ritam ovom kraju.

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Replika za cilj ima očuvanje kolektivnog sjećanja, ali i obogaćivanje turističke ponude grada.

Iako više neće saobraćati prugom, sigurno je da će nastaviti da spaja prošlost i sadašnjost. Postaje novo mjesto susreta, fotografisanja i čuvanja uspomena, prenosi RTRS.

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Derventa

Lokomotiva Ćiro

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