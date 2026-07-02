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Potraga na Uni: Jedno lice ispalo iz čamca u Kozarskoj Dubici

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 16:23

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Ријека Уна
Foto: Screenshot/Youtube

U Kozarskoj Dubici u toku je potraga za licem koje je ispalo iz čamca u rijeku Unu oko 10.30 časova.

U toku je potraga za jednim licem u Kozarskoj Dubici koje je ispalo iz čamca u rijeku Unu, potvrđeno je za Provjereno.info iz PU Prijedor.

Događaj je prijavljen oko 10.30 časova.

Nakon prijave, nadležne službe su odmah upućene na teren, a u toku je potraga za nestalim lice.

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Tagovi :

Rijeka Una

Kozarska Dubica

potraga

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