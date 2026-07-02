Fico otkrio da li će Slovačka pružiti vojnu pomoć Ukrajini

Premijer Slovačke, Robert Fico, izjavio je da ta zemlja neće dati nijedan evro vojne pomoći Ukrajini.

"Slovačka ne namjerava i neće učestvovati ni u kakvoj vojnoj pomoći Ukrajini. Ovo kažem apsolutno jasno", rekao je Fico na konferenciji za novinare.

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On je dodao da je generalni sekretar NATO-a Mark Rute obaviješten o stavu Bratislave, prenosi Srna.

Fico je naveo da daje prioritet miru u odnosu na rat.