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Fico otkrio da li će Slovačka pružiti vojnu pomoć Ukrajini

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 16:05

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Premijer Slovačke, Robert Fico, izjavio je da ta zemlja neće dati nijedan evro vojne pomoći Ukrajini.

"Slovačka ne namjerava i neće učestvovati ni u kakvoj vojnoj pomoći Ukrajini. Ovo kažem apsolutno jasno", rekao je Fico na konferenciji za novinare.

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On je dodao da je generalni sekretar NATO-a Mark Rute obaviješten o stavu Bratislave, prenosi Srna.

Fico je naveo da daje prioritet miru u odnosu na rat.

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Tagovi :

Robert Fico

Slovačka

Ukrajina

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