Bizaran incident: Turista hospitalizovan nakon pokušaja ulaska u krater vulkana na dasci za surfanje

Autor:ATV redakcija
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Turista je hospitalizovan nakon što se povrijedio prilikom pokušaja da se na dasci za surfanje spusti u krater vulkana Gorelji na Kamčatki, saopštila je pres-služba Istražnog odjeljenja Istražnog komiteta za Kamčatski kraj.
U saopštenju se navodi da je povrijeđenom turisti pružena medicinska pomoć.
Prema navodima pres-službe, turista je pokušao da se u krater spusti preko snijegom pokrivene površine, prenio je TASS.
U toku je istraga o svim okolnostima incidenta, prenosi Srna
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