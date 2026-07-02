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Bizaran incident: Turista hospitalizovan nakon pokušaja ulaska u krater vulkana na dasci za surfanje

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 14:03

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Turista je hospitalizovan nakon što se povrijedio prilikom pokušaja da se na dasci za surfanje spusti u krater vulkana Gorelji na Kamčatki, saopštila je pres-služba Istražnog odjeljenja Istražnog komiteta za Kamčatski kraj.

U saopštenju se navodi da je povrijeđenom turisti pružena medicinska pomoć.

Prema navodima pres-službe, turista je pokušao da se u krater spusti preko snijegom pokrivene površine, prenio je TASS.

U toku je istraga o svim okolnostima incidenta, prenosi Srna

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Tagovi :

vulkan

daska za surfanje

Kamčatka

medicinska pomoć

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