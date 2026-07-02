Bizaran incident: Turista hospitalizovan nakon pokušaja ulaska u krater vulkana na dasci za surfanje

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Turista je hospitalizovan nakon što se povrijedio prilikom pokušaja da se na dasci za surfanje spusti u krater vulkana Gorelji na Kamčatki, saopštila je pres-služba Istražnog odjeljenja Istražnog komiteta za Kamčatski kraj.

U saopštenju se navodi da je povrijeđenom turisti pružena medicinska pomoć. Prema navodima pres-službe, turista je pokušao da se u krater spusti preko snijegom pokrivene površine, prenio je TASS. U toku je istraga o svim okolnostima incidenta, prenosi Srna

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