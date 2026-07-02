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Sačekao da supruga izađe iz kuće, pa zadavio i silovao njenu sestru za kojom je godinama žudio

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ATV redakcija
02.07.2026 12:31

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Nastavnik muzike sa Long Ajlenda seksualno je napastvovao i zadavio svoju svastiku za kojom je, prema navodima, žudio gotovo deceniju, dok je njegova supruga bila na djevojačkoj večeri van grada, saopštili su policija i tužioci.

Džozef Horner (27) ubio je Viktoriju Kasl (25), sestru svoje supruge, u njihovoj zajedničkoj kući u Ulici Nort Ouk u Nort Masapekvi, a zatim je oko 8.45 časova u ponedjeljak sam pozvao policiju, saopštila je Policijska uprava okruga Nasau.

Horner - nastavnik muzike u školskom okrugu Oušnsajd - živeo je sa suprugom u stanu na spratu porodične kuće sa više stambenih jedinica, dok je Kastova živjela u stanu u prizemlju, saopštilo je Tužilaštvo okruga Nasau, piše Njujork Post.

Dok je Hornerova supruga bila van grada na djevojačkoj večeri, on je iskoristio njeno odsustvo da ostvari svoje bolesne nagone prema njenoj sestri, za kojom je žudio još od 2017. godine, rekli su tužioci tokom njegovog izvođenja pred sud.

Zatim ju je napao s leđa - uhvatio ju je u zahvat oko vrata i držao dok nije klonula, potom ju je svukao i silovao, navodi Tužilaštvo.

Nakon brutalnog napada, Horner je pozvao broj 911 i sačekao dolazak policije, odmah priznavši detektivima da je zadavio svoju svastiku i imao seksualni odnos sa njom, saopštili su tužioci.

Na licu mjesta je uhapšen zbog ubistva, saopštila je policija.

Hitna pomoć prevezla je Kaslovu u lokalnu bolnicu, gdje je preminula manje od sat vremena nakon poziva upućenog na broj 911, prema navodima vlasti.

Horner je bio bolesno opsjednut svojom svastikom, koju je upoznao u isto vrijeme kada i svoju buduću suprugu, 2016. godine, saopštilo je Tužilaštvo.

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Protiv Hornera je podignuta optužnica za ubistvo drugog stepena i trenutno se nalazi u pritvoru bez mogućnosti puštanja uz kauciju, naveli su tužioci. Izjasnio se da nije kriv.

Horner je uz administrativnu mjeru udaljen sa svog radnog mjesta nastavnika muzike u školskom okrugu Oušnsajd, rekao je upravnik školskog okruga u saopštenju za Njus12 Long Island.

"Ovo su veoma ozbiljne i uznemirujuće optužbe i postoji veoma velika suprotnost između tih optužbi i ugleda koji je imao kao omiljeni nastavnik, kako među svojim učenicima, tako i među kolegama nastavnicima", rekao je Hornerov advokat Gregori Grizopulos u saopštenju.

"Njegova porodica je slomljena zbog gubitka člana porodice, Viktorije, kao i zbog optužbi protiv njihovog sina Džoa. Nastavićemo da razmatramo dokaze kako nam budu otkrivani novi detalji", dodao je Grizopulos.

(telegraf)

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Silovanje

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Ubio i silovao svastiku

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