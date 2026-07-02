Intenzivni koncentrisani napad ruske vojske izveden je isključivo na vojne i prateće objekte u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući udare Rusije na Kijev i Kijevsku oblast kao odgovor na terorističke napade protivnika.

"Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je podnio izvještaj ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu telefonom", dodao je on.

Prema njegovim riječima, Putin i Gerasimov su u stalnom kontaktu.

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Peskov je dodao da će Rusija nastaviti pritisak na kijevski režim kako bi realizovala postavljene ciljeve.

Podsjetimo, Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad na pogone vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i energetske objekte u Kijevu kao odmazdu za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju.

"Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visoko preciznim oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Izvedeni su napadi i na vojne aerodrome u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj i Černigovoskoj oblasti.

Bespilotnim sistemima "geranj" izvedeni su udari na benzinske pumpe koje koristi ukrajinska vojska, logistički centar za dopremanje i čuvanje dronova u Nikolajevskoj oblasti.

U Kirovogradskoj oblasti uništena je lokomotiva koju je za svoje potrebe koristila ukrajinska vojska.

Evropa krenula putem militarizacije

Peskov je primijetio da Evropska unija pooštrava tenzije na evropskom kontinentu, primoravajući Rusiju da preduzima dodatne mere za sopstvenu bezbjednost.

„Naravno, mi ne možemo da na ovo zatvaramo oči i, naravno, ovaj faktor pogoršava već visoke tenzije na evropskom kontinentu. Ovaj faktor nas primorava da planiramo dodatne mjere kako bismo osigurali sopstvenu bezbjednost“, rekao je Peskov novinarima, komentarišući eskalaciju u odnosima Evrope prema Rusiji.

Portparol je napomenuo da Rusija ne može da zatvara oči na činjenicu da je Evropa krenula putem militarizacije i da se posvećuje temi konfrontacije sa Moskvom.

Prema njegovim riječima, u svakom slučaju će biti zagarantovana pouzdana bezbjednost Rusije i njeni interesi.

„Što se tiče diskusija o tome kako je (bezbjednost) osigurati, znate da postoje njene pristalice, uključujući akademike, inače, veoma odlučnih mjera, a postoje i pristalice uzdržanijih mjera. Ali jedna stvar treba da bude van svake sumnje: pouzdana bezbjednost Ruske Federacije i njenih nacionalnih interesa biće zagarantovana u svakom slučaju“, istakao je Peskov.

O izborima u Ukrajini

Peskov je rekao da su u Kremlju vidjeli medijske napise o mogućim predsjedničkim izborima u Ukrajini, ali da nije bilo zvaničnih obavještenja s tim u vezi.

"Legitimnost Vladimira Zelenskog je pod ozbiljnim znakom pitanja sa aspekta prava", istakao je Peskov.