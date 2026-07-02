Logo

Načelnik Generalštaba podnio izvještaj Putinu: Ovo su bile mete u Kijevu

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 11:51

Komentari:

0
Начелник Генералштаба поднио извјештај Путину: Ово су биле мете у Кијеву
Foto: Tanjug / AP / Efrem Lukatsky

Intenzivni koncentrisani napad ruske vojske izveden je isključivo na vojne i prateće objekte u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući udare Rusije na Kijev i Kijevsku oblast kao odgovor na terorističke napade protivnika.

"Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je podnio izvještaj ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu telefonom", dodao je on.

Prema njegovim riječima, Putin i Gerasimov su u stalnom kontaktu.

Кијев напад

Svijet

Počela ruska odmazda: Žestok napad na Kijev, poznato i šta su ciljali

Peskov je dodao da će Rusija nastaviti pritisak na kijevski režim kako bi realizovala postavljene ciljeve.

Podsjetimo, Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad na pogone vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine i energetske objekte u Kijevu kao odmazdu za napade ukrajinske vojske na rusku teritoriju.

"Oružane snage Rusije izvele su intenzivan napad visoko preciznim oružjem velikog dometa i udarnim bespilotnim sistemima na objekte vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Izvedeni su napadi i na vojne aerodrome u Kijevskoj, Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj i Černigovoskoj oblasti.

Bespilotnim sistemima "geranj" izvedeni su udari na benzinske pumpe koje koristi ukrajinska vojska, logistički centar za dopremanje i čuvanje dronova u Nikolajevskoj oblasti.

U Kirovogradskoj oblasti uništena je lokomotiva koju je za svoje potrebe koristila ukrajinska vojska.

Evropa krenula putem militarizacije

Peskov je primijetio da Evropska unija pooštrava tenzije na evropskom kontinentu, primoravajući Rusiju da preduzima dodatne mere za sopstvenu bezbjednost.

„Naravno, mi ne možemo da na ovo zatvaramo oči i, naravno, ovaj faktor pogoršava već visoke tenzije na evropskom kontinentu. Ovaj faktor nas primorava da planiramo dodatne mjere kako bismo osigurali sopstvenu bezbjednost“, rekao je Peskov novinarima, komentarišući eskalaciju u odnosima Evrope prema Rusiji.

Portparol je napomenuo da Rusija ne može da zatvara oči na činjenicu da je Evropa krenula putem militarizacije i da se posvećuje temi konfrontacije sa Moskvom.

Prema njegovim riječima, u svakom slučaju će biti zagarantovana pouzdana bezbjednost Rusije i njeni interesi.

„Što se tiče diskusija o tome kako je (bezbjednost) osigurati, znate da postoje njene pristalice, uključujući akademike, inače, veoma odlučnih mjera, a postoje i pristalice uzdržanijih mjera. Ali jedna stvar treba da bude van svake sumnje: pouzdana bezbjednost Ruske Federacije i njenih nacionalnih interesa biće zagarantovana u svakom slučaju“, istakao je Peskov.

O izborima u Ukrajini

Peskov je rekao da su u Kremlju vidjeli medijske napise o mogućim predsjedničkim izborima u Ukrajini, ali da nije bilo zvaničnih obavještenja s tim u vezi.

"Legitimnost Vladimira Zelenskog je pod ozbiljnim znakom pitanja sa aspekta prava", istakao je Peskov.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Kijev

Ruska vojna operacija 2026

Vladimir Putin

Valerij Gerasimov

Komentari (0)

Pročitajte više

Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Svijet

Izdaja u Kijevu: Ruski špijun u vrhu SBU-a

6 d

0
Предсједник Белорусије Александар Лукашенко одржао је говор у бази специјалних снага Министарства унутрашњих послова Бјелорусије у Минску, Бјелорусија, 30. децембра 2020. године.

Svijet

Lukašenko: Ako Kijev misli da nas uvuče u sukob, kvalitet rata će se promijeniti

6 d

0
Из Москве открили шта је главна препрека миру у Украјини

Svijet

Iz Moskve otkrili šta je glavna prepreka miru u Ukrajini

6 d

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.

Svijet

Fico jasan: Slovačka neće izdvajati sredstva za vojnu pomoć Kijevu

1 sedm

0

Više iz rubrike

Zastava Rusije

Svijet

Ruska ambasada u Švedskoj napadnuta dronovima

3 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Svijet

U požaru u bolnici u Njemačkoj poginula dva pacijenta, 34 povrijeđenih

4 h

0
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен (у средини) учествује на састанку са премијером Канаде Марком Карнијем (који није на слици) током 8. самита Европске политичке заједнице у Јеревану, у Јерменији, у понедјељак, 4. маја 2026. године.

Svijet

Zaharova: Ursula je lažov

4 h

0
Венецуела земљотрес

Svijet

U Venecueli registrovana 782 zemljotresa od 24. juna

5 h

0

  • Najnovije

13

35

Kazna 200 evra za sjedenje u hladu: Nova pravila na Bledu razbjesnila turiste

13

25

Zemljotres od 5,5 stepeni Rihtera pogodio Grčku!

13

21

Sutra pred banjalučkim odbornicima regulacioni planovi i kreditna zaduženja

13

01

Sljedeći krug pregovora SAD-a i Irana počeće 18. jula

12

54

”Nova Alumina” ne traži krivično gonjene Aleksandra Džombića!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima