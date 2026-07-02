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U požaru u bolnici u Njemačkoj poginula dva pacijenta, 34 povrijeđenih

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ATV redakcija
02.07.2026 09:30

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

Dva pacijenta poginula su rano jutros u požaru u bolnici u Ludvigslustu, na sjeveru Njemačke, a najmanje 34 osobe su povrijeđene, saopštila je vatrogasna služba tog grada.

Bolnica je nakon izbijanja požara potpuno evakuisana, a vatrogasna služba je saopštila da se o pacijentima brine na bezbjednoj lokaciji u okviru bolnice, prenosi Tagesšau.

Prema prvim informacijama, požar je izbio u sobi jednog od pacijenata, nakon čega se zapalio i krov odjeljenja za radiologiju, prenosi Tanjug.

Kako je saopšteno, požar je sada pod kontrolom, a zbog gustog dima stanovnici okolnih ulica su upozoreni da drže zatvorene prozore i vrata.

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Njemačka

požar

bolnica

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