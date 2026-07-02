U požaru u bolnici u Njemačkoj poginula dva pacijenta, 34 povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Dva pacijenta poginula su rano jutros u požaru u bolnici u Ludvigslustu, na sjeveru Njemačke, a najmanje 34 osobe su povrijeđene, saopštila je vatrogasna služba tog grada.
Bolnica je nakon izbijanja požara potpuno evakuisana, a vatrogasna služba je saopštila da se o pacijentima brine na bezbjednoj lokaciji u okviru bolnice, prenosi Tagesšau.
Prema prvim informacijama, požar je izbio u sobi jednog od pacijenata, nakon čega se zapalio i krov odjeljenja za radiologiju, prenosi Tanjug.
Kako je saopšteno, požar je sada pod kontrolom, a zbog gustog dima stanovnici okolnih ulica su upozoreni da drže zatvorene prozore i vrata.
🔥Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Λούντβιγκσλουστ, στη βόρεια Γερμανία, ανακοίνωσαν οι αρχές.— in.gr/news (@in_gr) July 2, 2026
Μια εκπρόσωπος των αρχών διευκρίνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο… pic.twitter.com/xhr6hLZrjS
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