Počela "sječa" trenera

Iskusni stručnjak saopštio je da je podnio ostavku dan nakon što je njegov tim eliminisan u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. godine, poslije poraza od Maroka nakon izvođenja jedanaesteraca.

"Sinoć sam donio odluku da završim mandat na mjestu selektora reprezentacije Holandije", napisao je Kuman na Instagramu.

Holandski stručnjak našao se na meti oštrih kritika poslije eliminacije, prije svega zbog taktičke odluke da u nokaut fazi promjeni formaciju. Poslije sistema 4-3-3, koji je Holandiji donio dvije pobjede i remi u grupnoj fazi, protiv Maroka se odlučio za postavku 5-2-3.

Takav potez nije dao rezultat, pošto je Maroko tokom većeg dijela meča kontrolisao igru. Holandija je u nadoknadi primila gol za izjednačenje, a zatim je u produžecima bila u podređenom položaju i imala je dosta sreće što nije kapitulirala prije penal-serije, u kojoj je na kraju ispala.

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Kuman je i poslije utakmice branio svoju odluku, ističući da bi ponovo izabrao isti taktički pristup, ali tada nije želio da govori o produžetku ugovora koji je istekao završetkom turnira.

"Boli me što se moj period u reprezentaciji završava na ovakav način. Svi smo sanjali Svjetsko prvenstvo na kojem ćemo ispisati istoriju. U tome nismo uspjeli. Niko zbog toga nije razočaraniji od mene. Kao selektor, vi snosite odgovornost. Uvijek sam je osjećao i uvek ću je osjećati", poručio je Kuman.

U objavi je nabrojao sve klubove koje je vodio tokom trenerske karijere, što su mnogi protumačili kao nagovještaj da završava trenerski posao.

Jirgen Klop preuzima Njemačku?

Jirgen Klop bi mogao uskoro da postane selektor Njemačke.

Kako prenosi Skaj sport, Panceri će se vrlo vjerovatno rastati sa Julijanom Nagelsmanom, jer nema više toliku podršku kao kada je došao na svoju funkciju.

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Njegov ugovor važi do 2028. godine i Evropskog prvenstva, a perspektivni stručnjak je odbio mogućnost da podnese ostavku.

Najavljena je velika analiza u Fudbalskom savezu Njemačke oko neuspjeha na Mundijala, a do kraja nedjelje bi trebalo da se zna sudbina Nagelsmana.

U kontekstu potencijalnih promjena na klupi, situaciju značajno olakšava činjenica da je Jirgen Klop otvoren za preuzimanje selektorske funkcije.

Prema pouzdanim izvorima, trofejni njemački stručnjak spreman je da prihvati posao i vodi nacionalni tim, pod uslovom da mu Fudbalski savez Njemačke uputi zvaničan poziv.

(b92)