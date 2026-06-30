Fudbaleri Borca završili pripreme na Zlatiboru: Spremni smo za novu sezonu

Fudbaleri banjalučkog Borca priveli su kraju dvonedjeljni boravak na Zlatiboru tokom kojeg su kroz trenažni dril i kontrolne utakmice brusili formu za novu sezonu.

"Crveno plavi" su u četiri duela upisali dvije pobjede i po pobjedu i remi, a glavni akcenat je, po običaju, bio na sticanju snage i uigravanju svih linija tima.

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Za kraj boravka na Zlatiboru "crveno plavi" odmjerili su snage sa Ahmatom iz Groznog koji sa klupe predvodi čuveni Stanislav Čerčesov. Nekadašnji ruski selektor bio je zadovoljan izdanjem svoje ekipe koja ja upisala pobjedu rezultatom 3:1, ali je pohvalio i banjalučki tim

"Borac je dobro organizovan tim koji ima šta da pokaže. Uskoro ih čekaju kvalifikacija za Ligu šampiona i ja im želim sve najbolje. Izbalansirani su na svim pozicijama i imaju kvalitetne igrače koji su protiv nas pružili dobru igru", rekao je Stanislav Čerčesov, šef stručnog štaba FK Ahmat.

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Duel sa Borce bio je ujedno i prilika da se Čerčesov sretne sa Stojanom Vranješem svojim nekadašnjim igračem iz varšavske Legije sa kojim se domogao duple krune u Poljskoj prije deset godina.

"U to vrijeme nije bilo lako preuzeti Legiju. Klub je slavio sto godina postojanja i imali smo veliku obavezu da napravimo dobar rezultat. Na kraju smo, zajedno, uradili sjajan posao. Stojana sam zatekao nasmijanog i punog dobre energije. Pomogao nam je da ostvarimo zacrtane ciljeve i da se domognemo trofeje. U svakom trenutnu je bio spreman da pomogne ekipi, kako na terenu, tako i van njega i njegov doprinos je bio ogroman. Ostali smo u sjajnom odnosu. Stojan je odličan fudbaler i još bolji čovjek", rekao je Čerčesov.

Borčevi fudbaler dobiće dan predaha po povratku u Banjaluku, a onda će sve misli usmjeriti ka završnoj pripremi za prvi evropski okršaj u novoj sezoni. Na Gradski stadion, sedmog jula, stiže bugarski šampion Levski iz Sofije.

Banjaluka je danas osvanula u Borčevom ruhu u čast sto godina postojanja kluba, a veliko rođendasko slavlje uz fan zonu, koncerte i promociju tima za novu sezonu zakazano je za treći jul na Trgu Krajine.