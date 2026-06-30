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Cvijanović: Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku sve dok NSRS o njoj ne da konačan stav

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 21:57

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Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Ja sam dužna da još jednom ponovim javnosti da Predsjedništvo u suštini, dakle, nije donijelo nikakvu odluku jer ne može donijeti odluku dok Narodna skupština o njoj ne da konačan stav, istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Naglasila je da sve i da Narodna skupština uopšte ne djeluje u ovakvoj situaciji, sve ono što se dešavalo u Predsjedništvu BiH je nelegalno, pa bi samo po sebi poništavalo jednu takvu odluku.

"Nije moguće da vi glasate suprotno procedurama koje propisuje Ustav, koje propisuje poslovnik, da vi glasate na način da umjesto propisanih pet članova, vi glasate o četiri člana, te komisije imaginarne koju sada misle da će uspostaviti, ali neće. A pogotovo nije moguće zato što je propisano pet, a ne možete da glasate o četiri pa da naknadno dopunjavate i radite", istakla je Cvijanovićeva.

Ističe da je tačno propisana procedura.

"Oni su je prekršili. Moram reći da je tamo napravljen cirkus. Meni je žao što to niste mogli da slušate.

Cirkus živi u kojem predsjedavajući, dakle, ispod svakog nivoa skače, ne dozvoljava ni sekretarijatu da kaže da je u pitanju međunarodna oblast, ali uz to suštinski je važno pitanje materija kojoj se tamo bavimo", istakla je Cvijanovićeva.

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Ističe da se preglasavanjem želi doći do toga da neko oduzima ono što je kulturna baština, tradicija, što je vlasništvo svakog naroda po pitanju njegovog identiteta i da se proglasi nečim što je zajedništvo vlasništvo.

"Pošto su se sad tamo pojavila dva člana, jedan koji treba da ode podnio je ostavku prije 20 mjeseci, očito to su krili od nas ostalih dok nismo saznali da se vode neke istražne aktivnosti. Sad ga mijenjaju drugim članom, recimo iz Federacije, protiv kojeg se takođe vide istražne radnje za zloupotrebu položaja, korištenje određenih donacija, primanja, manevrisanja donacijama bez da je Predsjedništvo na to dalo saglasnost. Ja sam pitala otvoreno, imamo to u stenogramu drugog člana Predsjedništva gospodina (Željka) Komšića koji ima veći duži staž tamo od nas da li je bilo na sjednici Predsjedništva u skladu sa pravilnikom da neko može da ima ovakvu donaciju da njome manipuliše, prihvata, manevriše i slično, rekao je ne", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je zaključila da bi se sakrilo kakvi ljudi se postavljaju tamo, u suštini su odlučili da uvuku UNESKO u cijelu ovu priču na vrlo jedan neprimjeren način.

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Željka Cvijanović

Srpski član predsjedništva BiH

Predsjedništvo BiH

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