Logo

Čavara: Neprihvatljivo da stranci upravljaju nacionalnim spomenicima

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 18:38

Komentari:

0
Чавара: Неприхватљиво да странци управљају националним споменицима
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara izjavio je danas da je apsolutno neprihvatljivo da bošnjački i hrvatski član Predsjedništva BiH pozivaju strance da budu prevaga u odnosima tri konstitutivna naroda ili da upravljaju nacionalnim spomenicima u BiH.

Govoreći o protivustavnom pokušaju imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Čavara je istakao da oni koji žele da im stranci upravljaju zemljom, uopšte nisu za tu zemlju.

"Oni žele da budu nečija marioneta, da neko drugi donosi odluke ili da se uz pomoć stranaca preglasavaju druga dva naroda i to je apsolutno neprihvatljivo", rekao je Čavara novinarima u Sarajevu.

Зоран Милановић

Region

Milanović pozvao Plenkovića na hitan sastanak: Ugrožena odbrana Hrvatske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Narodna skupština Republike Srpske imati glavnu riječ o odluci o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, koju je juče proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Cvijanovićeva je rekla da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Marinko Čavara

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједништво БиХ

BiH

Petrović: Sarajevski mediji sigurno neće određivati nikome iz Srpske kad će ulagati veto

2 h

0
Којић: ПИК није дејтонска категорија, европски пут могућ једино уз унутрашњи дијалог

BiH

Kojić: PIK nije dejtonska kategorija, evropski put moguć jedino uz unutrašnji dijalog

2 h

0
Никола Шпирић изјава поводом отказивања сједнице у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ

BiH

Špirić: Političko Sarajevo ugrožava evropski put BiH

3 h

0
Милорад Додик

BiH

Dodik: Ne vjerujem da će SB UN podržati dalje postojanje Haškog tribunala

4 h

0

  • Najnovije

19

30

Vatra u Hrvatskoj se bliži kućama: Razmatra se evakuacija stanovnika

19

23

Skandal: Navijači Partizana pretukli trenera Teleoptika

19

19

Žena pokušala da ugasi požar na otvorenom, pa teško povrijeđena

19

18

Savo Minić i Željka Cvijanović ulaze u izbornu trku za dvije najvažnije funkcije

19

17

Ostaje li Blanuša kandidat: Sutra sjednica Glavnog odbora SDS-a

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima