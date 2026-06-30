Čavara: Neprihvatljivo da stranci upravljaju nacionalnim spomenicima

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara izjavio je danas da je apsolutno neprihvatljivo da bošnjački i hrvatski član Predsjedništva BiH pozivaju strance da budu prevaga u odnosima tri konstitutivna naroda ili da upravljaju nacionalnim spomenicima u BiH.

Govoreći o protivustavnom pokušaju imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Čavara je istakao da oni koji žele da im stranci upravljaju zemljom, uopšte nisu za tu zemlju.

"Oni žele da budu nečija marioneta, da neko drugi donosi odluke ili da se uz pomoć stranaca preglasavaju druga dva naroda i to je apsolutno neprihvatljivo", rekao je Čavara novinarima u Sarajevu.

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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da će Narodna skupština Republike Srpske imati glavnu riječ o odluci o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, koju je juče proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Cvijanovićeva je rekla da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, koji je predložio ovu odluku, sproveo bezakonje, te da su na sjednici Predsjedništva u više navrata prekršene ustavne i poslovničke procedure.

(SRNA)