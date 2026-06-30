Kojić: PIK nije dejtonska kategorija, evropski put moguć jedino uz unutrašnji dijalog

Savjet za sprovođenje mira (PIK) nije dejtonska kategorija i evropski put je moguć jedino uz unutrašnji dijalog bez protektorata i bez otimanja nadležnosti Republici Srpskoj, rekao je poslanik Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Kojić je izjavio da evropski put može da bude predmet dijaloga u okviru ustavnopravnih nadležnosti koje imaju entiteti i koje imaju zajedničke institucije, jer ne postoji nijedna članica EU koja ima bilo kakav oblik međunarodne intervencije.

"Ono što jeste vidljivo iz ove nemogućnosti dogovora u čitavom junu, imali su dvodnevno zasjedanje, danas opet imamo neko tajno zasjedanje, mislim da je vrijeme da se OHR zaključa, da se zatvori, da domaći politički predstavnici koji participiraju u vlasti, ali zašto ne i oni u opoziciji koji žele da budu dio određene priče, treba da se dogovaraju o napretku BiH", izjavio je Kojić novinarima u Sarajevu.

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On je rekao da bošnjački političari stalno provlače tezu kako treba usvajati evropske zakone i da se ide ka EU, a da konstantno postoji protektorat i da je neko, ko nije imao ni saglasnost Savjeta bezbjednosti UN, donio izmjene Krivičnog zakona da progoni predsjednika Republike Srpske koji je poštovao i sprovodio ustavnu obavezu.

"Kristijan Šmit je nametnuo zakon i ponizio svakog od 42 poslanika u Predstavničkom domu i 15 delegata u Domu naroda. To nije evropski put", poručio je Kojić.

On je naglasio da OHR definitivno treba ukinuti i da evropski put ne može biti otimanje ustavnopravnih nadležnosti koje pripadaju Republici Srpskoj.

(SRNA)