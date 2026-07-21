Počela izgradnja kružne raskrsnice u Lončarima

Svečanom početku radova prisustvovali su ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović i načelnik opštine Donji Žabar Pero Pavlović.

Raskrsnica u Lončarima je ključno saobraćajno čvorište u regionu. Nalazi se na tromeđi između opština Donji Žabar, Pelagićevo i Brčko distrikta, a u neposrednoj je blizini grada Orašja. Ukrštanje magistralnih pravaca Banjaluka Bijeljina (Magistralni put M14.1) i Orašje Tuzla (M1.8) čini ovu lokaciju jednom od najfrekventnijih u Republici Srpskoj. Zbog toga se u ovom pograničnom pojasu svakodnevno odvija intenzivan tranzitni, ali i značajan lokalni saobraćaj.

S obzirom na to da pravnik Obudovac-Brčko predstavlja vezu zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske (tzv. koridor) koji samim tim predstavlja jedan od najznačajnijih putnih pravaca za Republiku Srpsku, a pravnik Pelagićevo Orašje predstavlja vezu Federacije BiH i Republike Hrvatske, te se kao takav takođe može smatrati kao jedan od važnijih putnih pravaca kao za Republiku Srpsku, tako i za Federaciju BiH.

Pored magistralnog saobraćaja, već posmatrano, raskrsnica je na rubu urbanog dijela opština Donji Žabar, Pelagićevo, Orašje i Brčko i predstavlja raskrsnicu kojom se odvija značajan lokalni saobraćaj, te na taj način dolazi do miješenja različitih vidova saobraćaja, kako po obliku tako i po karakteru.

Postojeća raskrsnica je klasična površinska četvorokraka raskrsnica, sa dodatnim trakama za live i desne skretače. Ni na jednom kraku ne postoji ostrvo za kanalisanje saobraćaja i saobraćajne trake su zabeležene horizontalnom saobraćajnom signalizacijom na kolovozu

Ako se ima u vidu da je u koridoru magistralnog i regionalnog puta ivična izgradnja značajna, karakter objekata koji svojom namenom uzrokuju veliki broj saobraćaja na kratkim deonicama (lokalni saobraćaj), veliki broj poljoprivrednih imanja u neposrednoj blizini itd. očigledno je da u vršnim satima dolazi do saobraćajnog zagušenja kao i do čestih saobraćajnih nezgoda.