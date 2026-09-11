Normalizovan saobraćaj: Završen uviđaj tragične nesreće

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Normalizovan je saobraćaj na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, u mjestu Zaganovići, nakon što je završen policijski uviđaj saobraćajne nesreće, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Jedno lice preminulo je usljed povreda zadobijenih u sudaru tri vozila u ovom mjestu na području Rogatice. Lice je preminulo u Domu zdravlja Rogatica. Hronika Tragedija kod Rogatice: Jedna osoba poginula u sudaru tri vozila

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