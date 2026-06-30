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Dodik: Ne vjerujem da će SB UN podržati dalje postojanje Haškog tribunala

Autor:

ATV redakcija
30.06.2026 15:19

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Милорад Додик
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da vjeruje da Savjet bezbjednosti UN neće produžiti mandat sudijama Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu koji ističe danas.

"Ne vjerujem da će Savjet bezbjednosti podržati njegovo dalje postojanje i da će se otvoriti rasprava o tome da li je osnivanje Haškog tribunala bilo pravno zasnovano", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

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On je naveo da se vodi rasprava o tome da li je sve što je sud u Hagu radio bilo pravno utemeljeno.

Prema njegovom mišljenju, ta institucija je u velikoj mjeri promašila svoj cilj.

"Bila je politički motivisana i nije bila nepristrasna. Dugo se smatralo da je tim presudama ispisana istorija, ali tek će se vidjeti kako će se na to gledati u budućnosti“, ocijenio je Dodik.

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Postavlja se pitanje, istakao je Dodik, kako je sud koji je, po mišljenju zvaničnika Republike Srpske, nepravilno formiran i bez dovoljnog pravnog osnova, mogao da donosi presude.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Haški sud

Haški tribunal

Savjet bezbjednosti UN

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