Od srijede na snazi nova pravila za ulazak u Evropsku uniju

Za ulazak u Evropsku uniju od srijede, 1. jula, će na snazi biti nova pravila. Ona donose značajne promjene za vlasnike kombija i lakih teretnih vozila.

Prema novim propisima, sva laka komercijalna vozila i kombiji čija je najveća dozvoljena masa, zajedno sa prikolicom, između 2,5 i 3,5 tone, a koja obavljaju međunarodni prevoz robe, moraće da budu opremljena pametnim tahografima druge generacije (G2V2).

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Ovi uređaji beleže granične prelaze, mjesta utovara i istovara robe, kao i aktivnosti vozača tokom vožnje.

Na koga se odnose?

Nova obaveza važi za laka komercijalna vozila koja učestvuju u međunarodnom transportu ili kabotaži, odnosno prevozu robe unutar druge države.

Do sada je obaveza ugradnje tahografa važila uglavnom za vozila teža od 3,5 tone, ali evropska pravila koja se postepeno uvode od 2023. godine sada obuhvataju i manja vozila koja učestvuju u međunarodnom prevozu.

Ko je izuzet?

Od primjene novih pravila izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tone koja se koriste za prevoz materijala na gradilišta i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu.

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Uslov je da saobraćaju u radijusu do 100 kilometara od svoje baze.

Izuzeća ostaju na snazi i za prevoz ručno izrađene robe, kao i za vozila koja se koriste u nekomercijalne svrhe, kada upravljanje vozilom nije osnovna djelatnost vozača.

Propisi će važiti na teritoriji Evropske unije, ali i u Švajcarskoj, Lihtenštajnu, Norveškoj, Islandu i Velikoj Britaniji.

Sa druge strane, zemlje potpisnice AETR sporazuma, koji reguliše radno vrijeme vozača u međunarodnom drumskom saobraćaju, nisu obuhvaćene ovom odredbom.

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Cilj novih pravila je unapređenje kontrole međunarodnog transporta, praćenje kretanja vozila i bolja primjena propisa o radnom vremenu profesionalnih vozača.