Rekordna poskupljenja u Njemačkoj: Kirije rastu četiri puta brže od plata

Građani Njemačke koji traže novi stan suočavaju se sa rekordnim poskupljenjem zakupa, budući da su oglašene kirije u velikim gradovima rasle gotovo četiri puta brže od realnih zarada, pokazuje najnoviji izvještaj portala za nekretnine Immowelt.

Prema zvaničnim podacima, plate u Njemačkoj su u posljednje tri godine zabilježile kumulativni rast od svega 5,1 odsto, dok su cijene iznajmljivanja nekretnina u pojedinim metropolama skočile i do 20 odsto, prenosi Bild.

Hamburg bilježi najveći rast cijena iznajmljivanja, koje su od 2023. godine porasle za 20,2 odsto.

Visoke stope rasta zabilježene su i u Drezdenu (18 odsto) i Frankfurtu na Majni (17,7 odsto).

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Analitičari upozoravaju da je trend rasta cijena stigao i na sekundarna tržišta, odnosno u gradove koji su važili za pristupačnije, poput Duizburga (16 odsto) i Esena (15,4 odsto).

Cijena iznajmljivanja stana rekordna u Minhenu

Minhen se i dalje vodi kao najskuplje tržište u zemlji, gd‌je prosječna oglašena neto kirija (bez režija) iznosi rekordna 21,44 evra po kvadratnom metru, što znači da zakup prosječnog stana od 75 kvadratnih metara na mjesečnom nivou danas košta oko 218 evra više nego prije tri godine.

Značajna povećanja u fiksnoj mjesečnoj cijen

i zakupa bilježe i Frankfurt (190 evra) i Hamburg (175 evra).

Stambena kriza u Berlinu je takođe alarmantna i postala je politička tema uoči izbora za Predstavnički dom koji se održavaju za tri mjeseca.

Iako su cijene zakupa u prijestonici rasle sporije u odnosu na druge metropole (11,9 odsto), prosječna cijena kvadrata je dostigla 14,39 evra.

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Budući da su prosječne zarade u Berlinu ispod saveznog prosjeka, stručnjaci upozoravaju da ovaj skok cijena direktno ugrožava egzistencijalni minimum većine domaćinstava.

Deficit stanova i kolaps u sektoru novogradnje

Kao ključni uzrok hroničnog poskupljenja navodi se oštar deficit stambenog prostora i kolaps u sektoru novogradnje, prenosi Tan‌jug.

Zbog visokih troškova građevinskog materijala, rasta kamatnih stopa i dugotrajnih administrativnih procedura, u Njemačkoj je tokom 2025. godine završeno svega 206.600 stanova.

To predstavlja pad od 18 odsto u odnosu na prethodnu godinu i pad na istorijski minimum, čime je Njemačka ostala daleko od zvanično proklamovanog cilja savezne vlade koji predviđa izgradnju 400.000 novih stambenih jedinica godišnje.

"Hladna kirija" predstavlja samo cijenu prostora, dok je "topla kirija" konačan mjesečni račun sa uračunatim grijanjem i komunalijama.

Budući da, prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, prosječna neto plata u Njemačkoj iznosi između 2.600 i 2.800 evra mjesečno, troškovi stanovanja u metropolama odnose više od polovine prosječnih primanja.