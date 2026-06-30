Koliko zarađuju vozači kamiona koji pristanu krijumčariti za organizovane kriminalne grupe

Rumunski policajac za borbu protiv mafije razotkrio je metode kojima kriminalne grupe vrbuju vozače kamiona za šverc, upozorivši da oni za ogroman rizik dobijaju tek simbolične novčane iznose.

Vozači kamiona u Rumuniji sve češće postaju meta organizovanih kriminalnih grupa koje pokušavaju da ih vrbuju za nelegalni transport robe, pa čak i droge.

Za to im nude različite novčane iznose, ali rizici su izuzetno veliki – od dugogodišnjih zatvorskih kazni do otmica i mučenja, upozorava službenik rumunske Brigade za borbu protiv organizovanog kriminala (BCCO) u razgovoru za „Gandul“.

Prema njegovim riječima, kriminalne mreže traže vozače koji dobro poznaju evropske transportne rute i redovno prelaze državne granice bez izazivanja sumnje.

Za određenu novčanu naknadu od njih se traži da prevezu „paket“ ili da dozvole skrivanje nelegalnog tereta u kamionu. U mnogim slučajevima vozači tvrde da ne znaju, ili ne žele da znaju, šta se zapravo nalazi u pošiljci.

Kako kriminalne grupe vrbuju vozače?

Službenik BCCO-a objašnjava da se regrutacija najčešće odvija u lukama i velikim parkiralištima koja koriste međunarodni prevoznici, gdje kamioni čekaju utovar ili istovar robe.

„Postoje mjesta na kojima se okuplja veliki broj prevoznika, poput velikih luka, gdje kamioni čekaju da utovare ili istovare robu“, rekao je policijski službenik.

Osobe koje kontaktiraju vozače nude im novac kako bi prevezli određeni paket ili omogućili skrivanje nelegalnog tereta u kamionu. Pri tome ih zanima kojom rutom voze, kroz koje države prolaze i kada bi trebalo da stignu na odredište.

Najpoželjniji su iskusni vozači koji dobro poznaju granične prelaze, carinske procedure i parkirališta na međunarodnim rutama. Njihov zadatak je samo da nastave uobičajenu vožnju i obavijeste kontakt osobu kada stignu na odredište.

Koliko novca dobijaju?

Visina naknade zavisi od vrste tereta koji se krijumčari. Ipak, mnogi vozači radije ne postavljaju pitanja o sadržaju pošiljke.

„Bilo je slučajeva kada je vozač rekao: 'Radite šta hoćete, nije me briga. Dajte mi 5.000 evra i kada stignem u Italiju, pozvaću osobu koja će doći po robu'“, ispričao je službenik BCCO-a.

Iako se nekoliko hiljada evra može činiti kao laka zarada, policija upozorava da je riječ o vrlo malom iznosu u poređenju s vrijednošću krijumčarene robe.

Kada je riječ o narkoticima, pošiljke mogu da vrijede milione evra, dok vozači za svoj dio dobijaju tek nekoliko hiljada, pri čemu rizikuju sopstvenu slobodu, imovinu, pa čak i život.

„Imali smo slučajeve u kojima su rumunski državljani bili oteti i mučeni“, otkrio je službenik.

Za međunarodno krijumčarenje droge vozačima prijeti kazna zatvora do 20 godina, čak i ako tvrde da nisu znali šta se nalazilo u teretu koji su prevozili.