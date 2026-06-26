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Zabrinjavajući trend mladih Banjalučana

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 14:02

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Град Бањалука
Foto: Ustupljena fotografija

Na području Policijske uprave Banjaluka svake godine se povećava broj mladih koji koriste drogu, prije svega marihuanu, kokain i amfetamin, a često su zatečeni i prilikom konzumacije, izjavio je načelnik Odjeljenja za organizovani kriminalitet i drogu Zoran Pašalić.

Pašalić je rekao da policija kontinuirano sprovodi preventivne akcije, poput predavanja u školama, ali i represivne u kojima oduzima drogu.

“Od početka godine su sprovedene tri operativne akcije i oduzeto je 16 kilograma marihuane, 1,6 kilograma kokaina, oko 300 grama amfetamina, te manja količina ostale droge”, naveo je Pašalić.

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Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine droga, pripadnici Policijske uprave Banjaluka su na Trgu Krajine dijelili građanima promotivni materijal sa savjetima i preporukama s ciljem pravovremenog i adekvatnog reagovanja u slučaju da posumnjaju da neko od mladih iz njihovog okruženja konzumira drogu.

“Važno je informisati javnost, prije svega roditelje, o opasnostima koje nosi zloupotreba droge. Važno je da roditelji na pravi način znaju prepoznati kada dijete ima problem i adekvatno reagovati”, rekao je Pašalić novinarima, prenosi Srna.

Osim savjeta i preporuka, promotivni materijal sadrži i QR kod posredstvom kojeg je moguće pristupiti radio-drami u kojoj je obrađena ova tema.

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Tagovi :

Droga

Banjaluka

Policija

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