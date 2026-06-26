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"Bolje išta nego ništa": Kako Vodovod odgovara žednim građanima Dragočaja

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 12:08

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"Боље ишта него ништа": Како Водовод одговара жедним грађанима Драгочаја
Foto: ATV

Mještani Dragočaja ponovo se suočavaju sa ozbiljnim problemima u vodosnabdijevanju. Iako je najavljeno da će u parnim danima voda biti dostupna od 8 do 18 časova, ni taj raspored se ne poštuje.

Nakon tri dana bez vode, snabdijevanje je uspostavljeno tek od 12 do 17 časova, što je svega pet od obećanih deset sati.

Jedna mještanka Dragočaja istakla je za ATV da ni tada situacija nije bila zadovoljavajuća, jer je pritisak bio toliko slab da se voda jedva mogla koristiti za osnovne potrebe.

"Nije bilo moguće ni normalno istuširati se, niti okupati djecu, što dovoljno govori o tome koliko je snabdijevanje bilo loše. Situacija se nastavila i narednog parnog dana. Prema rasporedu koji su objavili nadležni, voda je trebalo da dođe u 8 časova, ali ni u 11 časova nije stigla ni kap. Građani s pravom postavljaju pitanje da li će i ovaj dan proteći bez vode ili će se ponoviti isti scenario, uz još jedno kršenje termina koje su nadležni sami odredili i javno objavili", ispričala nam je ona.

Kako dodaje, posebno je poražavajući odnos nadležnih prema građanima.

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"Na brojeve Vodovoda gotovo je nemoguće dobiti bilo koga. Tek nakon brojnih pokušaja uspjela sam stupiti u kontakt sa jednim zaposlenim. Kada sam mu ukazala da smo umjesto obećanih deset sati imali vodu svega pet sati i to uz toliko slab pritisak da nisam mogla ni okupati djecu, njegov odgovor je bio: 'Bolje išta nego ništa.'", izjavila je i dodala:

"Takav odgovor građanima koji uredno plaćaju račune predstavlja krajnje neprofesionalan i ponižavajući odnos. Nakon toga mi je obećao da će me spojiti sa odgovornim licem, ali je jednostavno prekinuo vezu. Na naredne pozive više se niko nije javljao. Posebno je poražavajuće što građani uredno i redovno plaćaju svoje račune, a zauzvrat ostaju bez jedne od najosnovnijih usluga. U 21. vijeku je sramota da ljudi danima nemaju vodu i da se pritom ne poštuje čak ni raspored koji su nadležni sami odredili i javno objavili."

Nedopustivo je da se građanima saopštava jedno, a da se u stvarnosti dešava nešto potpuno drugo, rekla je mještanka Dragočaja.

"Ako je već uveden režim restrikcija, onda je minimum odgovornosti da se poštuju termini koje su nadležni odredili. Umjesto toga, stanovnici ostaju bez vode, bez adekvatnog objašnjenja i bez bilo kakve odgovornosti za nastalu situaciju. Ovo više nije pitanje komfora, već osnovnih uslova za život, higijenu i dostojanstvo. Građani koji uredno izmiruju svoje obaveze imaju puno pravo da zahtijevaju redovno vodosnabdijevanje ili, u najmanju ruku, poštovanje rasporeda koji je javno objavljen. Trenutno stanje je neprihvatljivo i predstavlja još jedno u nizu razočaranja za sve koji očekuju normalne uslove života u 21. vijeku. Građani ne traže nikakav privilegovan tretman, već samo ono što uredno plaćaju – vodu i korektan odnos nadležnih. Ako već postoje restrikcije, onda se mora poštovati raspored koji je objavljen, a građanima se mora omogućiti da dobiju tačne informacije i odgovore na svoja pitanja, umjesto ignorisanja i omalovažavanja njihovih problema izjavama poput: "Bolje išta nego ništa", zaključila je.

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Tagovi :

Vodovod Banjaluka

Dragočaj

Isključenja vode

Banjaluka

Restrikcije vode Banjaluka

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