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Folksvagen planira da ukine 100.000 radnih mjesta i zatvori četiri fabrike u Njemačkoj

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ATV redakcija
26.06.2026 12:05

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Фолксваген
Foto: Pixabay/Egroe

Izvršni direktor kompanije Folksvagen Oliver Blum planira da ukine do 100.000 radnih mjesta i obustavi proizvodnju u četiri njemačke fabrike, objavio je nemački biznis portal Manager Magazin.

Plan podrazumijeva i smanjenje planiranih investicija za oko 15 odsto, kako prenosi Rojters, na nešto više od 130 milijardi evra (148 milijardi dolara) u narednih pet godina.

Folksvagen takođe planira da obustavi proizvodnju u fabrikama u Hanoveru, Cvikauu i Emdenu, kao i u fabrici kompanije Audi u Nekarsulmu, kada postojeći modeli vozila budu povučeni iz proizvodnje.

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Predložene mjere išle bi dalje od postojećeg programa smanjenja broja zaposlenih za 50.000 radnika i dolaze uprkos sporazumu sa sindikatima iz 2024. godine, kojim je isključeno zatvaranje fabrika u Njemačkoj tokom ove decenije. Kako navode, portparol kompanije Folksvagen odbio je da komentariše "poverljive dokumente", navodeći da će se odluke razmatrati i odobravati u organima upravljanja kompanije.

(Tanjug)

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Tagovi :

Automobil

Folksvagen

Njemačka

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