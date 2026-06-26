Nisu dovoljni vozačka i saobraćajna: Ovo morate imati da ne biste platili debelu kaznu

Vozači znaju da tokom vožnje kod sebe obavezno moraju imati vozačku i saobraćajnu dozvolu, a ukoliko je vozilo registrovano na tuđe ime, potrebno je i da posjeduju ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom, posebno ako idu preko granice.

Ali, dešava se da na jedan dokument zaborave, pogotovo vozači početnici, zbog čega mogu da dobiju kaznu do čak 50.000 dinara.

U pitanju je dokument koji, pored toga što morate da ga imate kod sebe, u izuzetnim situacijama može da bude od velike koristi. Najprije, kada dođe do lakše saobraćajne nezgode sa dva učesnika, dileme ko je kriv i kakva je šteta na vozilima, rješava upravo on – Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi, koji je postao obavezan obrazac za svakog vlasnika vozila od 2009. godine, kada je na snagu stupio novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja (ZOBS).

Riječ je o propisanom obrascu koji učesnici u saobraćajnoj nezgodi popunjavaju nakon saobraćajne nezgode sa manjom materijalnom štetom bez povrijeđenih i stradalih, odnosno, kada ovlašćeno lice ne vrši uviđaj saobraćajne nezgode.

Prema saobraćajnim propisima, vozači moraju imati ovaj obrazac kod sebe i on je validan dokaz za osiguranje. Evropski izvještaj o saobraćajnoj nezgodi možete besplatno nabaviti u osiguravajućoj kući (najčešće uz polisu obaveznog osiguranja), ili preuzeti i odštampati u PDF formatu sa sajta AMSS.

U suprotnom, ukoliko ne posjedujete "Evropski izvještaj o saobraćajnim nezgodama" u vozilu tokom vožnje, kazna iznosi od 10.000 do 50.000 dinara. Iako je sam formular besplatan, obavezni je dio opreme i mora se fizički nalaziti u automobilu tokom vožnje.

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Ukoliko u udesu ima povrijeđenih ili učesnici ne mogu da se dogovore o tome ko je kriv, ovaj izvještaj se ne popunjava – u tom slučaju je obavezno pozvati saobraćajnu policiju.

Šta je manja materijalna šteta?

Osnovno pitanje i najveća dilema kod vozača prije nego što pristupe popunjavanju Evropskog izvještaja jeste šta se podrazumijeva kao manja materijalna šteta?

Kako se objašnjava na sajtovima Auto-moto saveza Srbije (AMSS) i osiguravajućih kuća, manjom štetom se smatra ona čiji iznos ne prelazi 500 evra, odnosno 1.000 evra kada Srbija postane član EU.

U praksi, u pitanju je šteta koja nastaje kao posljedica lakših sudara pri manjim brzinama, kao što su oštećenja farova, branika, stop svjetala, limarije...

U AMSS-u napominju da ukoliko niste sigurni da li je šteta na vozilu manja, uvijek ostaje mogućnost poziva saobraćajnoj policiji da izvrši uviđaj. Ipak, vrlo je čest slučaj da saobraćajac po izlasku na lice mjesta uputi učesnike da ipak popune Evropski izvještaj.

Šta se sve popunjava u Evropskom izvještaju?

Procedura popunjavanja se sastoji od nekoliko ključnih koraka:

Osnovni podaci: Najprije u vrhu obrasca upisati datum, vrijeme i preciznu lokaciju nezgode, kao i štiklirati da nema povrijeđenih, nema svjedoka i nema štete na trećim vozilima i stvarima.

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Potom se unose lični podaci oba vozača, uključujući adresu, mobilni telefon i mejl, kao i podaci iz njihovih vozačkih dozvola (kategorija i rok važenja dozvole).

Nakon toga, popunjava se i rubrika o markama vozila, njihovim registarskim oznakama i državi u kojoj je vozilo registrovano, te nazivi osiguravajućih kuća i rok važenja polise osiguranja.

U srednjoj rubrici Evropskog izvještaja nalazi se spisak okolnosti koje su dovele do nezgode. Ponuđeno je njih 17 (npr. "napustio parking", "otvarao vrata", "ulazio u kružni tok", "naletio tokom vožnje u istom smjeru i udario u zadnji dio", "vozio unazad", "nije poštovao znak ili semafor"), pa treba štiklirati šta se od navedenog konkretno dogodilo.

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U donjem dijelu obrasca strelicama se na skici vozila obilježi mjesto inicijalnog sudara kod jednog i kod drugog, a u rubrici između treba nacrtati kako su se vozila kretala i zadesila u trenutku nezgode. Potom se navodi šta je konkretna šteta (npr. kod vozila A prednji branik i farovi, a kod vozila B zadnji branik, stop svjetla i peta vrata).

Posljednja stavka su vlastite napomene, gdje će, na primjer, vozač A istaći "da nije stigao da zakoči na vrijeme i udario je vozilo ispred sebe", a vozač B da se "zaustavio na žuto svjetlo na semaforu i osjetio udarac otpozadi". Dokument se smatra popunjenim kada ga u posljednjoj rubrici oba učesnika svojeručno potpišu.

Šta ako drugi vozač neće da popuni ili potpiše izvještaj?

Ako druga strana odbija saradnju, evropski izvještaj gubi smisao jer nema zajedničke saglasnosti i potpisa. Tada je najbolje da pozovete policiju, nastavite sa fotografisanjem, zabilježite registarsku tablicu i podatke svjedoka. Ne ulazite u raspravu na putu – fokus je da obezbijedite dokaze i zvanično evidentiranje.

Da li evropski izvještaj važi i u inostranstvu?

Da, obrazac je standardizovan i prepoznatljiv u evropskoj praksi, što olakšava da učesnici nezgode zabilježe iste informacije bez obzira na jezik. Ipak, pravila kada morate zvati policiju zavise od države i situacije. Zato se savjetuje držanje "bezbjednog pravila" – u slučaju povrede, spora, alkohola ili veće štete, najbolje je da pozovete policiju i postupate po lokalnim pravilima, prenosi Kurir.