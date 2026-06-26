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Prevrnuo se kamper na auto-putu u Sloveniji - VIDEO

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 11:25

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Преврнуо се кампер на ауто-путу у Словенији
Foto: Screenshot

Saobraćaj na primorskom auto-putu u Sloveniji potpuno je obustavljen nakon saobraćajne nesreće u kojoj se prevrnuo kamper.

Nesreća se dogodila na dionici između priključaka Logatec i Unec u smjeru Kopra, zbog čega su nadležne službe zatvorile auto-put za sav saobraćaj.

Prema informacijama slovenačkih saobraćajnih službi, na mjestu nesreće u toku je intervencija hitnih službi i uklanjanje prevrnutog vozila s kolovoza.

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Snimci nadzornih kamera pokazuju da kamper leži preko saobraćajne trake, zbog čega nije moguće odvijanje saobraćaja.

Za vrijeme potpune obustave vozači se preusmjeravaju na lokalni put Logatec – Unec, koji trenutno predstavlja jedinu obilaznu rutu za vozila koja putuju prema slovenačkom primorju i Hrvatskoj.

Zbog zatvaranja auto-puta vrlo brzo su se formirale kolone vozila. Trenutno je zastoj dug oko tri kilometra, a putovanje je produženo za više od deset minuta. Očekuje se da bi se gužve mogle dodatno povećavati, posebno zbog pojačanog turističkog saobraćaja koji je karakterističan za ovaj period godine, piše "GP Maljevac".

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Tagovi :

Slovenija

Saobraćajna nesreća

nesreća

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