Dječak (15) pao sa električnog romobila, preminuo je

U Univerzitetsko kliničkoj bolnici Mostar juče je preminuo 15-godišnji mladić iz okoline Metkovića, nakon što je zadobio po život opasne povrede glave u teškoj nesreći koja se dogodila u utorak. Ljekari su se danima borili za njegov život, ali povrede su, nažalost, bile preteške.

Nesreća se dogodila kada se grupa d‌jece igrala u blizini kanalizacionog kanala. Jedno je dijete na druženje došlo električnim romobilom, nakon čega su se d‌ječaci izmjenjivali u vožnji. Kada je red došao na 15-godišnjaka, sjeo je na romobil, no ubrzo je izgubio nadzor, pao na kolnik i glavom snažno udario o asfalt.

Kako nezvanično saznaje Dubrovački dnevnik, romobil kojim je upravljao nesretni mladić bio je znatno veće snage nego što je to zakonom dopušteno za takvu vrstu vozila.