Otišao na more da obraduje ženu i djecu, pa je zatekao sa drugim muškarcem

Ljetovanje koje je trebalo da bude nekoliko dana odmora, mora i bezbrižnosti pretvorilo se, prema priči koja kruži društvenim mrežama, u trenutak koji je jedan brak zauvijek promijenio. Umjesto zajedničkih fotografija sa plaže, porodičnih uspomena i povratka kući sa osmijehom, Vladan se, kako se navodi u ovoj priči, našao u situaciji koju nije očekivao ni u najgorim scenarijima.

Sve je počelo kao sasvim običan letnji plan. More, djeca, rodbina i nekoliko dana odmora daleko od svakodnevnih obaveza. Vladanova supruga Marina, prema prepričavanju događaja, otišla je u Sutomore sa svojom sestrom i djecom, dok je on zbog svojih obaveza i puta odlučio da joj se pridruži kasnije.

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Poruke između supružnika, kako se navodi, bile su pune svakodnevnih sitnica - dogovora oko djece, priča o plaži i planova za trenutak kada će ponovo biti zajedno. A onda je jedan nenajavljeni dolazak na crnogorsko primorje promijenio tok cijele priče.

Plan je bio porodični odmor

Ljetovanje u Sutomoru za mnoge porodice predstavlja priliku da se nakratko pobjegne od rutine, posla i obaveza. Upravo tako je, prema ovoj priči, izgledao i plan Vladana i Marine.

Marina je navodno rekla suprugu da će na more otići sa svojom rođenom sestrom i njenom djecom. Sa sobom je povela i njihovu djecu, pa je sve delovalo kao uobičajen porodični aranžman.

Vladan je, kako se prepričava, u tom periodu bio na putovanju sa prijateljima. Nije imao strogo isplaniranu rutu, već je obilazio različita mjesta na primorju, a među destinacijama koje su se pominjale bila je i Albanija.

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U jednom trenutku odlučio je da napravi skretanje do Sutomora. Ideja je, prema njegovoj navodnoj verziji događaja, bila jednostavna - da iznenadi suprugu i djecu, pojavi se nenajavljeno i provede malo vremena sa njima.

Nije mogao da zna da će upravo taj potez otvoriti pitanje na koje nije očekivao odgovor.

Dok su Vladan i prijatelji sjedili u jednom lokalu iznad plaže, uživali u ljetneom danu i gledali ljude koji su dolazili i odlazili sa obale, sve je izgledalo kao još jedno mirno popodne na moru.

Prema priči koja se dijeli, jedan od njegovih prijatelja u jednom trenutku je pogledao prema plaži i rekao da mu žena na jednoj od ležaljki liči na Vladanovu suprugu.

U prvi mah, Vladan navodno nije želio da povjeruje. Plaža je bila puna ljudi, razdaljina velika, a sličnosti među ljudima nisu rijetkost. Međutim, što je duže gledao prema obali, to mu je bilo teže da ignoriše ono što je vidio.

Kako se navodi u ovoj priči, prepoznao je način na koji se Marina ponaša, njene pokrete i detalje koje poznaje neko ko je sa nekim godinama dijelio život.

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Odlučio je da siđe do plaže i provjeri ono što mu se u tom trenutku činilo nemogućim.

Susret na ležaljci prerastao u raspravu

Prema prepričavanju događaja, kada je prišao bliže, Vladan je ugledao suprugu na ležaljci pored drugog muškarca.

U pričama koje kruže navodi se da je muškarac bio mlađi od Marine i da je njihovo ponašanje Vladanu izgledalo prisno. Upravo taj prizor, kako se opisuje, bio je trenutak kada je prestao da sumnja i odlučio da reaguje.

Vladan je prišao, a ono što je rekao navodno je bilo kratko i jasno. Nije želio dugu raspravu niti objašnjenja na licu mjesta. Prema verziji događaja koja se prenosi, smatrao je da je povjerenje između njih tada bilo prekinuto.

Marina je, kako se navodi, burno reagovala. Počela je da plače i pokušavala da mu objasni situaciju, dok je on ostao pri odluci koju je donio u tom trenutku.

Ljudi koji su se zatekli na plaži, prema istoj priči, posmatrali su neprijatnu scenu koja je u nekoliko minuta promijenila atmosferu oko njih.

(Stil)