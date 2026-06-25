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Poznati lanac supermarketa kažnjen sa 300.000 evra

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 11:39

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Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

Agencija za zaštitu tržišnog takmičenja (AZTN) kaznila je kompaniju Kaufland Hrvatska sa 300.000 evra zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu snabdijevanja hranom.

Kako je saopšteno, utvrđeno je da je kompanija koristila svoju značajnu pregovaračku moć kako bi dobavljačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nametala nepoštene trgovačke uslove.

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Prema nalazima AZTN-a, Kaufland je sa jednim dobavljačem poslovao na osnovu ugovora kojim je ugovorio plaćanje naknade za uslugu koja u trenutku naplate nije bila pružena, a istovremeno je naplaćivao i usluge koje nije izvršio.

Takođe, jednom od dobavljača naplaćena je naknada za oglašavanje koje je trgovac organizovao samostalno, bez izričitog pisanog zahtjeva dobavljača i bez oslanjanja na objektivne i razumne procjene troškova.

Pored toga, utvrđeno je i da je kompanija jednom dobavljaču plaćala robu u rokovima dužim od 30 dana za kvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode, što je suprotno propisima.

Zbog svega navedenog, AZTN je izrekao novčanu kaznu od 300.000 evra, uzimajući u obzir težinu prekršaja, njihov obim, trajanje i posljedice po dobavljače.

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Kao posebno otežavajuću okolnost regulator je naveo činjenicu da je Kaufland već bio kažnjen za slične prekršaje.

– Kauflandu je još 2020. godine pravosnažnim rješenjem izrečena novčana kazna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi. Jedan od tada utvrđenih prekršaja odnosio se upravo na naplatu usluga koje nisu pružene, što znači da je riječ o istovrsnom kršenju zakona koje je utvrđeno i u ovom postupku – navodi AZTN.

Agencija je istakla da je u ovom slučaju utvrđeno čak više različitih nepoštenih trgovačkih praksi, što pokazuje da prethodno izrečena kazna nije ostvarila željeni preventivni efekat.

U saopštenju se naglašava da cilj kažnjavanja nije sama kazna, već uspostavljanje i zaštita poštenih trgovačkih odnosa u lancu snabdevanja hranom, kako bi svi učesnici na tržištu imali ravnopravan položaj.

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– Smatramo da je novčana kazna izrečena u ovom postupku primerena i da može doprinijeti ostvarivanju svrhe zbog koje je propisana – zaključio je AZTN.

(Telegraf Biznis)

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Hrvatska

Kazna

supermarket

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