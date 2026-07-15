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Zaharova upozorava Zapad: "Biće tretirane kao legitimni vojni ciljevi"

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ATV redakcija
15.07.2026 15:45

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

Raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata zemalja takozvane "koalicije voljnih" na teritoriji Ukrajine je neprihvatljivo i oni će, ukoliko budu razmješteni, biti smatrani legitimnim vojnim ciljevima, izjavila je na brifingu zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je podsjetila da je francuski predsjednik Emanuel Makron na samitu zemalja "koalicije voljnih" izjavio da su "planovi za raspoređivanje snaga, koje će biti stacionirane daleko od linije fronta, već pripremljeni, kao i da će u narednim mjesecima u evropskim državama koje se graniče sa Ukrajinom biti održane njihove vojne vježbe".

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"U tom kontekstu želimo još jednom da naglasimo da je za našu zemlju neprihvatljivo raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata zemalja takozvane ‘koalicije voljnih’ na teritoriji Ukrajine. To bi, ponavljam, faktički značilo stranu vojnu intervenciju i povećanje prijetnji po bezbjednost Rusije", istakla je Zaharova.

"Takve jedinice biće tretirane kao legitimni vojni ciljevi", poručila je ona.

Kako je istakla, oni koji protiv Rusije pripremaju neki "novi pohod" trebalo bi da se prisjete lekcija iz istorije i prestanu da se zanose iluzijama o mogućnosti da Moskvi nanesu strateški poraz.

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Zapad

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