Preticao automobile, pa završio na krovu: Teška nesreća u Sarajevu

U naselju Nova Otoka u Sarajevu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je vozilo završilo na krovu u pješačkoj zoni.

Povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena na KUM gdje joj se ukazuje medicinska pomoć.

- Učestvovalo je jedno vozilo, a povrijeđena je jedna osoba. Lice je prevezeno na KUM - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.

Kako "Avaz" nezvanično saznaje, osoba koja je upravljala automobilom, preticala je druga vozila nakon čega je udarila u saobraćajni znak te se automobil prevrnuo na krov.