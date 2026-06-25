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Preticao automobile, pa završio na krovu: Teška nesreća u Sarajevu

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 10:47

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Аутомобил завршио на крову у Сарајеву.
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz

U naselju Nova Otoka u Sarajevu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je vozilo završilo na krovu u pješačkoj zoni.

Povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena na KUM gdje joj se ukazuje medicinska pomoć.

- Učestvovalo je jedno vozilo, a povrijeđena je jedna osoba. Lice je prevezeno na KUM - potvrđeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a KS.

Kako "Avaz" nezvanično saznaje, osoba koja je upravljala automobilom, preticala je druga vozila nakon čega je udarila u saobraćajni znak te se automobil prevrnuo na krov.

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Tagovi :

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

prevrnuo se automobil

Policija

MUP Kanton Sarajevo

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